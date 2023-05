A apărut CAP-ul digital. Poți să investești în agricultură cu ajutorul blockchain

The Coop Network, prima cooperativă cu membership digital dezvoltată în România, funcționează ca o platformă unde poți investi prin intermediul tehnologiei blockchain în business-uri dezvoltate pe plan local. Afacerile în care se poate investi sunt în domeniul roboticii și al agriculturii sustenabile, toate aflate pe teritoriul României.

“Tranziția către un viitor mai bun se poate face doar prin implicare. În cadrul The Coop Network, membrii au ocazia să facă parte dintr-o comunitate care pe asta se concentrează, pe dezvoltarea unor afaceri durabile și inovatoare. Este un proiect de investiții bazat pe resurse indispensabile pentru oameni: energie, agricultură și apă, toate acestea fiind alimentate de cele mai noi tehnologii.”, a declarat Arthur Fleischer, co-fondator The Coop Network.

Membrii cooperativei beneficiază de dividende de cooperativă anuale în raport cu contribuția lor sau pot alege să reinvestească banii mai departe în proiecte, pentru a genera venituri pe termen lung.

Prin investiția făcută în cel puțin unul dintre proiectele cooperativei, membrii au randament garantat cuprins între 10-15% anual.

The Coop Network a lansat în luna aprilie programul de early membership, prin care oricine poate aplica pentru a se înscrie în cooperativă, beneficiind astfel de numeroase avantaje oferite primilor 3.000 de membri.

Procesul de înscriere este unul facil. Totul se întâmplă digital, cu ajutorul tehnologiei blockchain, prin care totul este securizat și transparent.

În acest moment, The Coop Network cuprinde șase proiecte aflate în diferite stadii de dezvoltare, în care membrii cooperativei pot investi:

Compania de robotică și automatizare – IQ Robotech

Închirierea de drone utilitare și aplicații pentru misiuni de salvare, inspecție și recunoaștere în teren sau stingerea incendiilor

Exploatarea unui izvor de apă pură din zona Munților Apuseni, filtrată natural, și comercializarea acestei ape îmbuteliate în țară și în străinătate

O fermă de cannabis medicinal, cultivat pentru producția și vânzarea uleiului CBD Real Ease, în scopuri medicinale pentru oameni și animale

Producția și vânzarea de sere modulare inteligente. Un business eficient energetic și simplu de implementat pe termen lung

O fermă ecologică de ovine

Pe lângă investițiile financiare pe care pot alege să le facă în aceste proiecte, membrii pot sprijini cooperativa și prin expertiza sau abilitățile lor. Fie că vorbim de partea juridică, de tehnic, vânzări sau alte acțiuni necesare în teren.

Cardul de membru Coop dă drept de vot egal, indiferent de valoarea contribuției financiare, în propunerile consiliului de guvernanță referitoare la activitățile The Coop Network

“The Coop Network este, înainte de toate, o comunitate în creștere. Vine cu un model economic durabil, în care au fost integrate noile tehnologii. Este un conglomerat de afaceri care își propune să contribuie la un viitor mai sustenabil, o platformă de investiții alternative și venituri pasive. Oricine se poate alătura și poate contribui, fie că este vorba de abilități și expertiză sau de investiții în proiectele cooperativei. The Coop Network vine și digitalizează cooperativa tradițională. Înscrierea membrilor este facilă, iar investițiile sunt automatizate cu ajutorul tehnologiei blockchain. Garantăm astfel o platformă de investiții 100% securizată și transparentă.”, a declarat Florin Timbuc, Chief Technology Officer în cadrul The Coop Network.

Prin folosirea tehnologiei blockchain, The Coop Network face ca procesul de investiție să fie mai ușor și mai sigur decât în mod tradițional.

Platforma acceptă mai multe metode de plată – plata cu cardul de debit sau credit, transfer bancar în lei sau euro, dar și plata cu USDC.

În caz de retragere la finalul perioadei investiționale (care diferă în funcție de proiectul ales), membrul își primește investiția în ce monedă preferă (lei, euro sau USDC) și sub ce formă preferă – fie cont bancar, fie wallet-ul digital cu care s-a înscris.

Dacă vrea să se retragă din business-ul ales înaintea finalizării perioadei investiționale, membrul Coop Network va avea acces la o piață liberă în cadrul cooperativei, unde își poate vinde poziția investițională către alt membru.

În curând va fi lansat și Coop Wallet, o aplicație exclusivă pentru membrii Coop. Aceasta își propune să faciliteze accesul la întregul ecosistem Coop și va permite finanțarea afacerilor din cooperativă într-un mod cât mai ușor.