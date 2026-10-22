ACEA: Vânzările de automobile Dacia în Europa au scăzut cu 8,9% în septembrie

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat în septembrie un declin anual de 8,9%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,3%, de la 4%, a anunțat joi Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Un număr de 45.408 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în septembrie în Europa, comparativ cu 49.850 unități în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în septembrie: creșteri la grupul Stellantis (4,5%) și scăderi la grupul Volkswagen (2,9%), la grupul Renault (0,7%), și la compania americană Ford (20,8%), arată datele ACEA.

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), înmatriculările Tesla au crescut în septembrie cu 72,5%, în timp ce rivalul chinez BYD a raportat un avans de 98,7% al vânzărilor în Europa.

În primele nouă luni din acest an, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 9,7%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,8%, de la 4,5%.

Un număr de 405,768 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în primele nouă luni din acest an în Europa, comparativ cu 449.287 în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în perioada ianuarie – septembrie 2026: creșteri la grupul Stellantis (4,7%) și la grupul Volkswagen (0,5%), scăderi la grupul Renault (3,1%) și la Ford (15,2%).

Tesla a raportat un avans de 50%, iar BYD de 134,6%.