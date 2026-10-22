ACEA: Vânzările de automobile în Europa au crescut cu 10,2% în septembrie

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie și țările EFTA) au crescut în ritm anual cu 10,2% în septembrie, în timp ce tranziția către vehicule electrice și hibride câștigă teren, arată datele publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Datele statistice sunt valabile pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Un număr de 1,363 milioane autoturisme au fost înmatriculate în septembrie în Europa, comparativ cu 1,236 milioane unități în perioada similară din 2025.

În septembrie, piața auto din România a înregistrat o scădere cu 11,2%, fiind înmatriculate 11.068 autoturisme, față de 12.463 vehicule în perioada similară din 2025.

Principalele piețe europene au raportat majorări ale vânzărilor, de la 12% în Marea Britanie și 11,6% în Franța, la 10,2% în Spania, 9,8% în Italia și 9% în Germania.

Vânzările de mașini pe baterii au crescut cu 59,9%, iar cele hibride plug-in cu 24%, în timp ce livrările de mașini pe benzină și motorină au coborât luna trecută cu 20,6%, respectiv cu 28,2%, arată datele Asociației.

În sectorul auto european sunt 13,5 milioane de angajați, iar 8% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto.

De asemenea, în primele nouă luni din acest an înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie și țările EFTA) au crescut în ritm anual cu 6,3%. Un număr de 10,55 milioane autoturisme au fost înmatriculate în perioada ianuarie – septembrie 2026 în Europa, comparativ cu 9,92 milioane unități în primele nouă luni din 2025.

Principalele piețe europene au raportat majorări ale vânzărilor, de la 10,2% în Marea Britanie și 6,7% în Italia, la 6,7% în Spania, 5,3% în Germania și 4,1% în Franța.

În perioada ianuarie – septembrie 2026, piața auto din România a înregistrat o scădere cu 10,6%, fiind înmatriculate 97.210 autoturisme, față de 108.770 vehicule în primele nouă luni din 2025. Doar Ciprul a raportat un declin mai sever decât România, de 10,9%.

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) îi reprezintă pe cei 17 mari constructori auto din Europa și este cel mai important grup de lobby al industriei auto europene.