Gigantul chinez din domeniul comerțului electronic Temu s-a angajat să își alinieze mai multe dintre practicile comerciale la legislația UE în materie de protecție a consumatorilor, în urma acțiunilor întreprinse de autoritățile naționale, a anunțat joi Comisia Europeană, informează Reuters.

”Angajamentele Temu se referă la o gamă largă de practici comerciale care induc în eroare consumatorii sau le influențează în mod nejustificat deciziile de cumpărare, inclusiv reduceri false, recenzii false, vânzări sub presiune, gamificare forțată și informații lipsă și înșelătoare”, a precizat executivul comunitar.

Temu, companie deținută de PDD Holdings, a anunțat că va furniza informații mai clare și mai accesibile pentru întreprinderi și asistență pentru clienți, inclusiv mai multe opțiuni de contact pentru consumatori, servicii telefonice pentru clienți și un chatbot disponibil în toate limbile oficiale ale UE și ale Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, Temu va oferi informații mai clare privind prețurile, inclusiv o distincție clară între reducerile reale, în cazul cărora prețul a fost într-adevăr redus, și simple comparații ale prețului cu un preț de referință general. Temu s-a angajat, de asemenea, să prezinte în mod clar toate taxele și comisioanele aplicabile înainte de check-out.

În paralel, Temu a promis că va pune capăt mesajelor de vânzare sub presiune care pun consumatorii sub presiune pentru a finaliza achizițiile, cum ar fi ”aproape epuizate”, pe pagina principală a Temu și pe listele de produse. Totodată, Temu va opri funcțiile de gamificare forțată din toate versiunile UE și SEE ale site-ului web, aplicației și reclamelor Temu. Printre acestea se numără caracteristici care i-au forțat pe consumatori să joace jocuri, cum ar fi ”spin the wheel”, pentru a avea acces la piață.

În plus, Temu s-a angajat să se asigure că toate viitoarele sale proiecte de site-uri web și aplicații respectă aceste angajamente. Acest lucru va permite autorităților să ia măsuri în cazul în care nu sunt îndeplinite aceleași cerințe de protecție a consumatorilor.

Autoritățile naționale de protecție a consumatorilor vor monitoriza acum îndeaproape respectarea de către Temu a angajamentelor sale, care ar trebui să se aplice în întreaga UE și în SEE. În cazul în care Temu nu se conformează, acestea pot lua măsuri de asigurare a respectării legislației, inclusiv impunerea de amenzi de până la 4% sau mai mult din cifra de afaceri anuală a Temu în statele membre în cauză.