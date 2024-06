Acţiunile Inditex cresc după raportarea rezultatelor financiare

Grupul spaniol Inditex, proprietarul Zara, a raportat un avans al vânzărilor la colecţiile sale de primăvară/vară, ceea ce a dus la o creştere de aproape 5% a acţiunilor la Bursa de la Madrid, miercuri dimineaţa, transmite Reuters.

Cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din lume a anunţat o creştere de 12% a vânzărilor în perioada 1 mai – 3 iunie, faţă de perioada similară din 2023. De asemenea, în perioada februarie – aprilie 2024, vânzările au înregistrat o expansiune de 7%, o încetinire faţă de anul trecut, când compania a beneficiat de creşterea apetitului pentru cumpărături post-pandemie.

Inditex se confruntă cu o concurenţă strânsă din partea rivalilor, cum ar fi H&M, Shein şi Temu, care încearcă să aducă mai repede pe piaţă cele mai recente tendinţe din modă investind în logistică şi tehnologie.

Grupul spaniol şi-a depăşit concurenţii în ultimele trimestre, beneficiind de pe urma investiţiilor în noi magazine şi a experienţelor online, cum ar fi cumpărăturile live.

În perioada februarie – aprilie 2024, vânzările Inditex s-au situat la 8,15 miliarde de euro, în timp ce analiştii se aşteptau la 8,10 miliarde de euro.

În prezent, compania Inditex „concurează cu ea însăşi”, performanţa solidă de anul trecut făcând dificile comparaţiile în acest an, a apreciat Xavier Brun, director în cadrul Trea Asset Management, care deţine acţiuni Inditex. Acesta se aşteaptă la o creştere de 6-7% a vânzărilor în acest an, sub avansul de 10% din 2023.

Evoluţiile valutare nefavorabile ar putea reduce vânzările cu 2% anul acesta, a anunţat Inditex, care anterior estimase o scădere de 1,5%.

Profitul net în perioada februarie – aprilie 2024 a urcat cu 11%, la 1,29 miliarde de euro, în linie cu estimările şi după ce în perioada similară din 2023 profitul net înregistrase un avans de 54%.

Analiştii se aşteptau la o încetinire a vânzărilor în această primăvară, din cauza slăbiciunii din sudul Europei şi a concurenţei intense din partea Shein pe principalele pieţe, cum ar fi Statele Unite.

Până în 2025, Inditex intenţionează să investească anual 900 milioane de euro în vederea extinderii capacităţilor logistice, în special în Europa.

Pe lângă Zara, Inditex deţine şi lanţurile de magazine Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius şi Oysho.