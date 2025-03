(P) AMWAY este pregatita sa continue sa creasca: Crestere a vanzarilor cu 5% in regiunea ESAN la 424 m USD in 2024, iar Jon L. Voskuil este numit Managing Director pentru regiune

Amway, cea mai mare companie de vanzare directa din lume, si-a publicat rezultatele financiare pentru 2024 si a anuntat actualizari cheie, confirmand statutul de lider global in industrie. Regiunea ESAN (Europa, Africa de Sud, Australia si Noua Zeelandă), care a realizat o crestere de 5% a vanzarilor fata de anul precedent, ajungand la un total de 424 milioane USD, a jucat un rol esential pentru rezultatele globale ale companiei de 7,4 miliarde USD in vanzari anul trecut. Aceasta etapa a fost atinsa printr-o concentrare strategica asupra nevoilor regiunii si o intelegere aprofundata a tendintelor consumatorilor de pe piata. Dintre pietele ESAN, Romania a inregistrat o crestere de 7% fata de anul precedent, evidentiind performanta sa puternica in regiune.

Recent, Jon L. Voskuil a fost numit in functia de director general al Amway ESAN. Jon L. Voskuil, cu peste 30 de ani de experienta globala in diferite pozitii strategice de conducere, va fi responsabil pentru performanta companiei, parteneriatul cu intreprinzatorii si implementarea strategiilor de introducere pe piata, precum si pentru conducerea celor peste 1.100 de angajati din regiune. Jon a ocupat anterior functia de Vicepresedinte pentru Strategie si Dezvoltare Corporativa la nivel global, unde a definit si condus adoptarea strategiilor si a eforturilor de dezvoltare corporativa.

„Tot ceea ce facem este inspirat de angajamentul nostru fata de succesul intreprinzatorilor independenti Amway si fata de satisfactia clientilor lor”, a spus Jon L. Voskuil. „Scopul nostru este sa ne concentram in continuare pe strategia noastra de sustinere a unui stil de viata sanatos, pentru a permite o crestere consecventa in regiunea noastra. Cresterea cu 5% a vanzarilor in 2024 este o dovada concreta a eficientei directiei noastre strategice. Vom continua sa investim in inovatii si solutii personalizate – precum si in platforme si instrumente digitale imbunatatite – pentru a ne propulsa cresterea viitoare.”

Prin inovatie si investitii strategice, Amway se indreapta catre un viitor luminos. Compania a incheiat anul 2024 cu vanzari globale de 7,4 miliarde USD. Desi aceasta reprezinta o scadere de 3% fata de anul precedent datorita evolutiei paritatii dolarului american, compania a inregistrat tendinte pozitive in domenii cheie, care confirma validitatea strategiei orientate catre un stil de viata sanatos. De asemenea, au fost inregistrate progrese operationale semnificative si tranzitii de conducere pentru a stimula cresterea pe termen lung.

Impact prin sustinerea comunitatilor locale in regiune

Pe langa performanta sa puternica de vanzari in regiune, Amway si-a demonstrat angajamentul neclintit fata de responsabilitatea sociala in 2024. Ca raspuns la dezastrele naturale care au afectat tari din ESAN in 2024, Amway a oferit ajutor imediat in caz de dezastru prin donatii in numerar si ajutor in natura comunitatilor afectate din Spania, Germania si Europa Centrala si de Est în colaborare cu Crucea Rosie. In plus, Amway si-a continuat sprijinul pentru Ucraina prin echiparea facilitatilor medicale si sprijinirea educatiei sportive in parteneriat cu ONG-ul Spundbond. Recent numita compania nr. 1 de vanzare directa pe piata ucraineana, Amway a investit aproape jumatate de milion de dolari in donatii pentru acest proiect de la inceputul razboiului.

In conformitate cu valorile sale de baza, Amway si-a consolidat, de asemenea, parteneriatele cu peste opt banci alimentare si ONG-uri din regiune, donand peste 162.000 de produse evaluate la o valoare estimata la 3,5 milioane de euro. Aceasta initiativa a transformat surplusul de inventar in resurse esentiale pentru comunitatile vulnerabile. Aceste eforturi subliniaza devotamentul Amway de a face o diferenta tangibila in regiune, prin construirea unei schimbari de durata prin actiuni concentrate pe comunitate.

Sanatatea si starea de bine castiga teren

Anul 2024 se confirma a fi un an de mare succes pentru categoria de nutritie Amway, care a crescut la nivel mondial cu 2%, reprezentand acum 64% din totalul vanzarilor globale, cu marca Nutrilite, care continua sa-si mentina pozitia de marca numarul 1 in vanzarea de vitamine si suplimente alimentare*. Aceasta crestere reflecta cererea ascendenta a consumatorilor pentru produse sustinute de stiinta si un sprijin holistic pentru un stil de viata sanatos. Ca raspuns la aceasta nevoie in crestere, majoritatea pietelor Amway au introdus „solutii” – combinatii de produse selectate asociate cu obiceiurile zilnice recomandate pentru a ajuta clientii sa adopte o abordare mai cuprinzatoare. De exemplu, Amway ESAN a lansat recent Nutrilite Morning Nutrition, o abordare holistica a starii de bine matinale, care abordeaza carentele nutritionale, sustinand un stil de viata mai sanatos si mai echilibrat. Aceasta solutie promoveaza un mic dejun echilibrat si o rutina pozitiva de dimineata care hraneste corpul si mintea.

Cu o fundatie puternica, o echipa de conducere dinamica si un angajament de a ajuta comunitatea Amway sa prezinte oferte inovatoare de sanatate si wellbeing, compania este pregatita pentru o noua crestere si impact in anii urmatori.

Despre Amway

Amway este o companie care ofera solutii complexe pentru sanatate si starea de bine, prin intermediul si cu sprijinul intreprinzatorilor independenti. Viziunea Amway este sa ajute oamenii sa traiasca o viata mai buna si mai sanatoasa – in cele peste 100 de piete din intreaga lume unde compania este prezenta. Cele mai bine vandute marci Amway sunt Nutrilite, Artistry si XS – toate comercializate exclusiv prin intermediul antreprenorilor cunoscuti ca intreprinzatori independenti Amway. Amway este afacerea de vanzare directa numarul 1 din lume, conform listei 2024 Direct Selling News Global 100. Pentru noutatile companiei, vizitati: https://news.amway.eu/.

*Sursa: GlobalData, www.gdretail.net/amway-claims. Pe baza cotei de valoare cu amanuntul. Include atat vanzarile de produse marca Nutrilite, cat si Nutriway.