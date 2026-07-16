Acţiunile SpaceX au coborât pentru prima dată sub preţul de listare la bursă

Acţiunile SpaceX au scăzut miercuri pentru a patra şedinţă consecutivă şi au coborât pentru prima dată sub preţul de 135 de dolari pe acţiune stabilit la oferta publică iniţială (IPO), transmite CNBC.

Titlurile companiei conduse de Elon Musk au pierdut aproximativ 2% în şedinţa de miercuri şi se tranzacţionează cu circa 34% sub preţul de listare, după o evoluţie extrem de volatilă de la debutul bursier din luna iunie.

Oferta publică iniţială a SpaceX a atras aproximativ 86 de miliarde de dolari, un nivel record, iar acţiunile au urcat în prima lună de tranzacţionare până la peste 225 de dolari pe titlu. În prima zi completă de tranzacţionare după listare, acestea câştigaseră aproape 20%.

Scăderea are loc înaintea celui de-al 13-lea zbor de test al rachetei Starship, programat pentru joi, şi sugerează că entuziasmul investitorilor de după listare începe să se tempereze.

Săptămâna trecută, SpaceX a fost inclusă în indicele Nasdaq-100, după modificarea regulilor care permit companiilor nou listate să intre în indice după numai 15 şedinţe de tranzacţionare. Includerea a atras achiziţii din partea fondurilor care urmăresc pasiv structura indicelui.

Listarea SpaceX a deschis o nouă etapă a ofertelor publice din sectorul inteligenţei artificiale şi al tehnologiei, investitorii aşteptând acum debuturile bursiere ale Anthropic şi OpenAI, companii care au depus deja confidenţial documentaţia necesară pentru listare în Statele Unite, fără a anunţa încă un calendar oficial.