Acţiunile SpaceX au scăzut vineri, după anularea testului Starship

Acţiunile SpaceX au scăzut cu aproximativ 4% vineri, după ce compania a anulat în ultimul moment lansarea test a rachetei Starship, pe fondul unor probleme tehnice. Titlurile au consemnat astfel a şasea şedinţă consecutivă de scădere, coborând şi mai mult sub preţul de listare de 135 de dolari, transmite CNBC.

Testul urma să aibă loc joi, în Texas, însă o defecţiune la pornirea motoarelor a determinat sistemul automat să oprească lansarea cu doar câteva momente înainte de decolare.

Fondatorul companiei, Elon Musk, a explicat că unele dintre motoare nu au pornit corespunzător, ceea ce a declanşat anularea automată a lansării. Ulterior, acesta a anunţat că două motoare Raptor vor fi înlocuite şi că o nouă încercare este programată pentru începutul săptămânii viitoare.

Investitorii urmăresc cu atenţie fiecare test al Starship după listarea spectaculoasă a companiei la bursă, în luna iunie, când SpaceX a atras 85,7 miliarde de dolari, în cea mai mare ofertă publică iniţială (IPO) din istorie.

Acesta a fost primul test al versiunii Starship V3 după debutul bursier al companiei. Şi tentativa anterioară, din luna mai, s-a încheiat fără succes. Atunci, treapta superioară a rachetei a ajuns în Oceanul Indian, însă boosterul Super Heavy nu a reuşit o aterizare controlată în Golful Mexic, după ce cinci dintre cele 33 de motoare Raptor nu au repornit.

În urma acelui incident, Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a deschis o investigaţie. Luni, autoritatea a autorizat însă SpaceX să reia testele de zbor, permiţând continuarea programului de dezvoltare a rachetei Starship.