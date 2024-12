Activele fondurilor de investiții și a celor de pensii private au ajuns la valori record

Piața de capital a înregistrat anul acesta o perioadă foarte bună, de creștere accentuată, iar acest lucru se vede și în evoluția fondurilor de mutuale investiții și a fondurilor de pensii private. Atât fondurile deschise de investiții, cât și fondurile de pensii private (obligatorii și facultative) au atins noi cifre-record, iar valoarea activelor începe să fie semnificativă în economie, apropiindu-se de 10% din PIB.

Evoluția pieței de capital este una foarte bună pentru o economie în dezvoltare cum este România. Banii străini pleacă imediat din țară atunci când sunt probleme economice majore, așa cum am văzut în 2009-2010, când băncile-mamă și-au retras capitalul din România, iar bursa de valori nu a avut niciun fel de susținere atunci când fondurile, așa puține cum erau, și-au vândut participațiile. În prezent, în sistemul bancar este deținut în proporție de aproximativ 40% de acționari români, iar fondurile de pensii private au active de 30 de miliarde de euro și peste 9 milioane de participanți.

Mai exact, valoarea activelor totale ale fondurilor de pensii din România – pensiile administrate privat și pensiile facultative – a ajuns la 153,96 miliarde de lei (aproape 31 de miliarde de euro) la finalul lunii august 2024, în creștere cu 29,5% față de aceeași perioadă a anului precedent și cu 17% comparativ cu finalul anului 2023, atingând astfel un nou maxim istoric, conform Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Ponderea activelor fondurilor de pensii private în Produsul Intern Brut (PIB) a crescut până la 9,2%, la care, dacă adăugăm activele fondurilor mutuale de investiții, depășim 10% din PIB. „Judecând după evoluția din ultima perioadă, putem spune că sistemul de pensii private din România se află în cel mai bun moment de la lansarea acestuia în anul 2008. Apreciez că, în acest ritm, activele sistemului vor depăși 10% din PIB, pe termen scurt, și vor marca o dublare comparativ cu finalul anului 2023, pe termen mediu“, a declarat Daniel Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară și coordonator al sectorului de pensii private.

Creșterea activelor totale ale fondurilor de pensii private dincolo de borna de 30 de miliarde de euro a fost determinată, pe de-o parte, de optimizarea activității investiționale și, pe de altă parte, de majorarea cotei de contribuție de la 3,75% la 4,75% din venitul brut pentru Pilonul II (pensiile administrate privat), aplicabilă de la începutul acestui an. De asemenea, performanța acțiunilor listate la Bursa de Valori București, cu un randament de aproape 37% în ultimul an, a constituit un factor-cheie în evoluția sistemului de pensii private.

Conform Raportului Pension Markets in Focus 2023, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fondurile de pensii private din România au înregistrat o creștere semnificativă a valorii activelor, țara noastră ocupând locul 7 în rândul celor 71 de state analizate. O nouă bornă a fost depășită și în ceea ce privește numărul de participanți la sistemul de pensii private, respectiv 9,01 milioane de persoane la finalul lunii august 2024, o creștere de 15%. Evoluția a fost determinată de creșterea semnificativă de 145.730 de participanți la Pilonul II și de 102.610 de participanți la Pilonul III (pensiile facultative). Nivelurile de rentabilitate consemnate de fondurile de pensii Pilonul II și Pilonul III le-au depășit pe cele din perioada anterioară pandemiei de COVID-19, cu o rată medie ponderată de 7,2% la finalul lunii august 2024.

Fondurile de pensii private au investit preponderent în titluri de stat românești (66,13%), acțiuni (24,63%) și obligațiuni corporative (4,04%). Peste 94% din totalul activelor sunt investite în instrumente emise în România, contribuind la finanțarea proiectelor de dezvoltare națională. În continuare, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmărește susținerea reformei sistemului de pensii și alinierea legislației la standardele OCDE. Printre obiectivele strategice se numără menținerea rolului complementar al Pilonului II și diversificarea opțiunilor de investiții ale fondurilor de pensii private.

Evoluția fondurilor mutuale de investiții

Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au staționat la nivelul de 47,9 miliarde de lei (9,6 miliarde de euro), valoare înregistrată la finalul lunii august, iar de la începutul anului au crescut cu 20,6%, conform datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF). Intrările nete ale lunii au totalizat 362 de milioane de lei (72,7 milioane de euro).

Din total, activele nete ale celor 94 de fonduri deschise locale au crescut în luna septembrie cu 1,3%, până la 25,9 miliarde de lei (5,2 miliarde de euro), iar de la începutul anului au crescut cu 27,3%. Fondurile deschise locale au înregistrat în luna septembrie intrări nete de 364 de milioane de lei, fiind vizate fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix, cu plus 231,7 milioane de lei, cele de acțiuni, cu plus 50,6 milioane de lei, cele reunite sub categoria „alte fonduri”, cu 47,2 milioane de lei, cele diversificate, cu 33,3 milioane de lei, și cele de randament absolut, cu 0,8 milioane de lei.

Activele nete exprimate în lei ale celor 119 fonduri deschise străine distribuite în România au crescut în luna septembrie cu 0,9% față de luna precedentă, până la 2,1 miliarde de lei, iar de la începutul anului au crescut cu 14,8%. Fondurile deschise străine distribuite în România au avut o pondere de 7,5% în totalul activelor fondurilor deschise de investiții și au înregistrat în, luna septembrie, ieșiri nete de 1,9 milioane de lei. Activele nete ale celor 36 de fonduri de investiții alternative au scăzut cu 1,8% în luna septembrie, până la 19,9 miliarde de lei (4 miliarde de euro), iar de la începutul anului au crescut cu 13,4%.

Cele mai performante cinci fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 28,8% și 43,6%, iar pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 53,2% și 117,5%. Numărul investitorilor în fondurile deschise de investiții a depășit, la finalul trimestrului al treilea, 755.000 de persoane, în creștere cu peste 200.000 față de anul trecut. „Noi recomandăm investiția pe termen lung, în portofoliu diversificat, fără nicio emoție. Poate că mulți ați avea o așteptare de câștig pe termen scurt, dar nu avem cum să facem această recomandare. Noi recomandăm o strategie prin industria de fonduri deschise de investiții, la care are acces oricine, chiar și cei care nu au un background financiar. Din păcate, nu avem această cultură a investiției la bursă”, a declarat Adrian Tănase, directorul general al BVB, la o dezbatere despre evoluția fondurilor deschise de investiții.