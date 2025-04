Voican (ANAT): A lua voucherele de vacanță este o crimă economică împotriva dezvoltării. Trebuie să le repunem la loc

A lua voucherele de vacanță, acest catalizator al industriei, cred că este o crimă economică împotriva dezvoltării și trebuie să le punem la loc, poate într-un format mai deștept care să ajute și angajații din domeniul privat, este de părere vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Adrian Voican.

‘Când te obișnuiești cu binele, nu îți mai aduci aminte sau nu mai crezi că a putut să fie așa de rău. Când toată țara e luminată, nu mai te gândești că am trăit pe vremea lui Ceaușescu pe întuneric, cu o oră de televizor și cu apa caldă, pic, pic… Acum avem turism peste tot în România, nu mai suntem doar de 1 august și de 31 decembrie la Mamaia și-n Sinaia. Acum, turismul s-a democratizat. Avem turism în toată perioada anului – și este meritul voucherelor de vacanță – și în toate localitățile, pentru că în trecut aveam doar câteva stațiuni turistice acreditate. Erau aproximativ 50 de interes național și 50 de interes local. Astăzi, Baia Mare este o stațiune turistică. Și orașele turistice înainte erau niște simple orașe. Clujul… Ce s-a întâmplat cu un festival major care aduce 300.000 de oameni? Dar ce se întâmplă cu Târgul de Crăciun și de Paște de la Craiova, care peste noapte a devenit vedetă? (…) Toată România a devenit o țară turistică și în timp, și în spațiu. A lua voucherele de vacanță, acest catalizator al industriei, eu cred că este – folosesc un cuvânt dur – o crimă economică împotriva dezvoltării și nu ne dăm seama. Ni se pare că așa ar fi fost și fără ele. Nu, n-ar fi fost fără ele și trebuie să le repunem la loc, poate într-un format mai deștept, care să ajute și angajații din domeniul privat, nu doar pe cei din cel public. Asta este una dintre criticile mari, dar să nu dea Dumnezeu să simțim puterea lor când ele lipsesc’, a afirmat Voican, la o întâlnire cu presa, organizată la Baia Mare cu ocazia unui eveniment de promovare a zonei Maramureșului.

Șeful ANAT a atras atenția că ‘e riscant să scoți din priză ceva care aducea un motor în economie’, în contextul intrării României în spațiul Schengen, când ‘trebuie să știi și cine fluieră primul și-i atrage în grădina lui pe vizitatori’.

‘În ianuarie a fost o creștere de 10% a turismului în România, dar în februarie am scăzut cu 3,5%. Și dacă în ianuarie am avut foarte multă zăpadă și s-a spus în Prahova și în Brașov că a fost cel mai bun an de turism, cu 100 de zile de schi, realitatea este lipsa voucherelor de vacanță, deschiderea spațiului Schengen unde contează foarte mult – dacă drumul e liber – cine e mai deștept în promovare: ei să ne atragă pe noi sau noi să îi atragem pe ei aici? Deci, e o competiție. S-a lansat nevoia asta de promovare odată cu Schengen-ul. E bine să fie deschisă granița, dar trebuie să știi și cine fluieră primul și-i atrage în grădina lui pe vizitatori. E o competiție reală. Deci, da voucherelor de vacanță! Mare atenție, că e riscant să scoți din priză ceva care aducea un motor în economie’, a susținut Voican, care este fondator și manager al agenției Bibi Touring.

La rândul său, Dan Goicea, vicepreședinte al ANAT și director general al agenției de turism Cocktail Holidays, a subliniat avantajele aduse de tichetele de vacanță pentru statul român.

‘Transpare din discuții că este numai interesul nostru, al agențiilor de turism, cu aceste tichete de vacanță și poate multă lume să ne acuze: ‘Uite-i pe ăștia, vor să facă profituri și de-aia vor tichete de vacanță’. Însă acestea au două mari avantaje de când au fost introduse: unu – că fiscalizează în primul rând activitatea, despre care știm cu toții că o mare parte este la ‘negru’ în rândul pensiunilor, hotelurilor din zonele turistice (…) al doilea și cel mai important avantaj – și spun asta pentru minister – că nu promovăm numai de dragul de a avea noi o activitate. Oricum, comisionul nostru aici este foarte mic. Nu câștigăm mare lucru – în anul în care s-a introdus – la nivel de 30% sau 40% din valoarea tichetelor se întorcea la bugetul de stat ca taxe și impozite, ceea ce este un mare ajutor inclusiv pentru stat, că fiscalizează și că primește retur o grămadă de bani din bugetul respectiv. Deci, nu trebuie calculat că dăm pe tichete 100 de milioane de euro. Trebuie să calculăm la nivelul Guvernului că dăm 100 de milioane de euro, dar de fapt dăm doar 60 (de milioane de lei, n.r), că 40 le primim înapoi’, a punctat Goicea.

Acesta a menționat că voucherele de vacanță au dat prilejul unor oameni care nu au mai fost de mult timp în concediu să se plimbe și să aibă un randament mai bun la locul de muncă.

‘În al treilea rând, sunt oameni în România care de ani de zile n-au mai făcut concedii. În felul acesta, având aceste tichete de vacanță, s-au dus, s-au mai plimbat, și-au mai deschis mințile. Au văzut Litoral, au văzut munte, au văzut diverse destinații și s-au întors fericiți la serviciu și recuperați, pentru că cine muncește 12 luni din 12 nu se recuperează și îi scade și randamentul’, a explicat directorul general al Cocktail Holidays.

ANAT, Consiliul Județean Maramureș și Visit Maramureș au organizat evenimentul ‘Redescoperă Maramureșul’, dedicat promovării zonei.

La eveniment au participat aproximativ o sută de reprezentanți ai agențiilor de turism, tur-operatorilor și jurnaliștilor, care au avut ocazia să descopere frumusețile autentice ale regiunii, în scopul promovării și includerii Maramureșului în pachetele turistice naționale și internaționale.

Timp de cinci zile, participanții au vizitat bisericile de lemn incluse în patrimoniul UNESCO, Cimitirul Vesel din Săpânța, Mocănița de pe Valea Vaserului, au văzut meșteșugurile tradiționale, gastronomia locală și ospitalitatea maramureșeană.