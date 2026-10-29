Adrian Țuțuianu (AEP): Alegerile parțiale ar trebui să fie organizate o dată pe an

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri că va propune ca alegerile parțiale să fie organizate o dată pe an.

‘Pe viitor, ca să anticipez ce dorim să schimbăm în legislație, cred că alegerile parțiale ar trebui să fie organizate o dată pe an. Mă gândesc că, de exemplu, luna martie-aprilie ar putea să fie o dată fixă în care se organizează alegeri parțiale. Le faci în primii trei ani de zile din interiorul unui mandat și anul patru nu are rost să mai organizezi alegeri parțiale pentru că vin alegerile la termen’, a spus Țuțuianu, într-o conferință de presă, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că la fel ar trebui să se procedeze pentru toate competițiile electorale.

‘O să propun, pentru că o consider benefică, organizarea alegerilor la o dată fixă. Asta elimină toate discuțiile din spațiul public și ajută și Autoritatea Electorală Permanentă să se pregătească adecvat organizării unui scrutin’, a afirmat acesta.