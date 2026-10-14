Alexandru Nazare: ECOFIN a adoptat pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa

Consiliul Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) a adoptat pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Mai mult capital, mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație. ECOFIN a adoptat pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa. În primul rând, avem un pașaport pentru investiții. Firmele mari, datorită cadrului alternativ, vor putea opera în mai multe țări deodată. Asta înseamnă mai mult capital și asta înseamnă potențial mai mare, inclusiv pentru piața de capital din România’, a transmis Nazare, într-o postare video pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a subliniat că, după mai bine de zece ani de discuții, negocierile din ultimele zece luni au dus la un compromis și la adoptarea pachetului legislativ.

‘Aceste discuții au durat peste 10 ani. În ultimele 10 luni, în schimb, acest pachet a avansat foarte mult. În 10 luni am reușit să ajungem la un compromis. Am fost foarte implicați în negocierile pe acest pachet legislativ, am cooperat atât cu Banca Națională, cât și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și am negociat până în ultimul moment cu toți miniștrii de finanțe și am reușit să fie adoptat. Acest pachet înseamnă mai multă finanțare pentru companiile din România, astfel încât și firme românești să aibă acces la capital’, a spus ministrul Finanțelor.

În postarea scrisă, Nazare a menționat că pachetul MISP pentru integrarea piețelor de capital reduce diferențele și barierele dintre piețele naționale, simplifică activitatea transfrontalieră a firmelor și instituțiilor financiare și creează reguli mai clare pentru supravegherea lor la nivel european.

‘Pentru România, aceasta înseamnă noi oportunități pentru companiile românești de a atrage investitori și finanțare din alte state europene, precum și condiții mai simple pentru desfășurarea activităților transfrontaliere’, a scris ministrul pe pagina de socializare.

Acesta a subliniat că, în același timp, a susținut și consolidarea competențelor autorităților române de a interveni eficient în cazul încălcărilor comise de firme de investiții străine care activează pe piața românească, ‘pentru o mai bună protecție a investitorilor’.

‘Un alt rezultat important pentru România este îmbunătățirea accesului autorităților române la datele privind tranzacțiile investitorilor localizați în România, inclusiv atunci când acestea sunt efectuate pe piețele de capital din alte state membre. Am participat activ la discuțiile din ultimele 10 luni pe acest subiect, pentru ca interesele României și specificul unei piețe de capital aflate încă în dezvoltare să fie reflectate în versiunea finală a pachetului legislativ’, a punctat Alexandru Nazare.

Potrivit sursei citate, următorul pas îl reprezintă negocierile cu Parlamentul European, care vor începe după adoptarea poziției acestuia, în vederea definitivării noilor reguli europene.