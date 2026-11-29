Valoarea totală a sumelor stabilite prin titluri executorii privind drepturile salariale ale magistraților se ridică la aproximativ 20,5 miliarde de lei, incluzând atât obligațiile deja raportate, cât și sumele eșalonate pentru perioada 2027-2029, a declarat, vineri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la prezentarea execuției bugetare la zece luni.

‘Raportul de față identifică stocul obligațiilor de plată, inclusiv pe cele rezultate din titlurile executorii privind salariile magistraților, pentru care Guvernul este obligat, printr-o hotărâre definitivă, să asigure fondurile necesare, fiind prevăzute penalități zilnice pentru întârziere. Valoarea totală a sumelor stabilite prin titluri executorii este de aproximativ 20,5 miliarde de lei și cuprinde atât obligațiile certe raportate până acum, cât și sumele incluse în eșalonarea programată pentru perioada 2027-2029’, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că raportul privind situația finanțelor publice identifică și alte obligații financiare ale statului, inclusiv cele rezultate din litigii internaționale și din schema de plafonare a prețurilor la energie.

‘De asemenea, adăugăm aici litigii internaționale cu expuneri suplimentare, în principal cazul Pfizer, în timp ce unele compensații pentru plafonarea prețurilor la energie rămân de decontat. Cu privire la acestea din urmă, vorbesc aici de compensațiile la energie, din 37,5 miliarde acumulate din 2021 până în prezent au fost plătite deja 34 miliarde, până la nivelul lunii octombrie, astfel că mai avem 3,5 miliarde de restituit’, a precizat șeful de la Finanțe.

Acesta a atras atenția și asupra obligațiilor de plată din sistemul de sănătate, menționând că indemnizațiile restante pentru concediile medicale depășesc creditele bugetare rămase disponibile. Potrivit ministrului, situația obligațiilor certe de plată, transmisă de Casa Națională de Asigurări de Sănătate la 31 octombrie, evidențiază aceste restanțe.

Nazare a mai arătat că întreprinderile publice exercită presiuni suplimentare asupra bugetului prin necesarul de subvenții recurente, iar o eventuală reclasificare a unora dintre acestea în sectorul administrației publice ar putea majora deficitul bugetar.