Angajații din IT: Val uriaș de concedieri la nivel global, angajări pe bandă rulantă în România

Unul dintre cele mai îngrijorătoare fenomene spre care lumea întreagă și-a îndreptat atenția în ultima perioadă este, fără îndoială, valul masiv de concedieri din domeniul tehnologiei. Aproape toate marile companii, precum Google, Microsoft sau IBM, au anunțat concedieri de mii sau chiar de zeci de mii de angajați. În timp disponibilizările din domeniul IT cresc de la o zi la alta, România pare un adevărat paradis al companiilor de tehnologie. Nu doar că nu se dau oameni afară, dimpotrivă, se fac angajări, iar specialiștii nu sunt suficienți pentru cât de mare este cererea de pe piața muncii. Am încercat să găsim explicațiile pentru care România face această notă discordantă și ce ar putea să urmeze în viitorul apropiat pe piața locală muncii din domeniul IT.

Nu mai puțin de 147.000 de angajați din IT au fost dați afară în primele 5 luni ale acestui an de către companiile de tehnologie cu sediul în Statele Unite ale Americii, conform celor mai noi date centralizate de publicația Crunchbase, care și-a făcut chiar o imensă bază de date prin care ține evidența la zi a unui fenomen care a lovit un domeniu considerat până, de curând, zona privilegiată a pieței muncii. Să fii IT-ist însemna să te bucuri de o mare căutare din partea companiilor, să ai mereu alternative profesionale, să îți găsești foarte ușor un job și, mai ales, salariul să fie nu doar mare, dar și însoțit de alte beneficii. Așadar, domeniul tehnologiei a fost un adevărat regal al pieței muncii până de curând când companii precum Google, Meta, Amazon, Twitter, HP, Zoom, SAP și Oracle au pornit un adevărat tăvălug al concedierilor, anunțurile privind disponibilizările fiind de ordinul miilor de angajați. Într-un mod cu totul și cu totul paradoxal, știrile din România legate de domeniul IT nu doar că nu sunt despre concedieri, ba, dimpotrivă, sunt despre angajări și despre obișnuita lipsă de specialiști cu care domeniul tehnologiei se confrunta și în trecut. Cumva, par două lumi opuse și, uitându-te la ce se întâmplă în Statele Unite și apoi la ce se întâmplă în România, e imposibil să nu te întrebi care e logica din spatele acestor diferențe.

În principal, sunt trei motive principale pentru care piața IT din România este decuplată de la fenomenul concedierilor care au loc la nivel global: inteligența artificială, lipsa forței de muncă și salariile. Altfel spus, România încă nu se confruntă cu un val de concedieri în domeniul IT nu pentru că este un el dorado al tehnologiei, ci pentru că încă este în urmă față de ce se întâmplă la nivel mondial. Adrian Dragomir, fondatorul termene.ro, a explicat de curând faptul că deciziile luate de giganții din industria tehnologiei nu sunt decizii luate peste noapte și foarte rar au legătură cu restrângerea activității sau cu probleme de cash-flow. Companiile care au anunțat disponibilizări sunt companii care au deja o perioadă destul de semnificativă în care au investit în sisteme de inteligență artificială, iar valul de concedieri de acum este doar rezultatul unor ani de cercetare și de investiții. Cifrele par să confirme acest lucru. Companiile americane, nu doar cele din IT, au eliminat peste 80.000 de locuri de muncă luna trecută, în creștere cu 20% față de luna aprilie, din motive precum condițiile pieței, restructurări, achiziții și inteligența artificială, potrivit unui raport al companiei de ajutor pentru reintegrare profesională Challenger, Gray & Christmas din Chicago. Raportul spunea că în luna mai, 3.900 de persoane au fost disponibilizate din cauza inteligenței artificiale. „Ceea ce se întâmplă în America nu rămâne doar în America. Urmează și o să vină și peste noi acest val,” spune Adrian Dragomir, convins că în momentul în care sistemele de inteligență artificială vor începe să fie adoptate mai mult și în România în mod sigur vor apărea și disponibilizările.

Lipsă acută de specialiști

Pe de altă parte, piața muncii din domeniul tehnologiei încă se confruntă cu o lipsă acută de specialiști, fapt confirmat și de actorii din domeniu. „Piaţa locală de IT se confruntă în continuare cu un deficit de aproximativ 600.000 de specialişti, astfel încât în ciuda valului global de concedieri, companiile din România continuă să facă angajări în domeniul IT”, spune Simona Pavelescu, CEO htss, o companie specializată în furnizarea de servicii software de business și care, în acest moment, este una dintre companiile din România care caută specialiști pe care să-i angajeze. Deficitul de personal este unul dintre motivele principale pentru care România încă este ferită de valul de concedieri existent la nivel global. Altfel spus, până să se confrunte cu un exces de forță de muncă în acest domeniu, România încă este la nivelul la care se confruntă cu o criză a forței de muncă. „În continuare în România există un mare decalaj dintre cerere și ofertă, iar cei aproximativ 10.000 de absolvenți de IT anual nu acoperă necesarul de capabilități în acest domeniu, motiv pentru care este greu de crezut că industria de IT se va confrunta cu un val de concedieri”, explică Simona Pavelescu.

Pentru a vedea cât de puternic contrastează domeniul tehnologiei din România cu ce se întâmplă la nivel mondial, trebuie să precizăm faptul că lipsa forței de muncă din IT-ul local este atât de mare încât nu doar că firmele sunt nevoite să angajeze tineri fără experiență, dar unele dintre ele și-au făcut chiar niște mini-școli de IT în care încearcă să-și califice angajații la locul de muncă. „Faptul că cererea depășește oferta de pe piață poate fi remarcat și din disponibilitatea companiilor IT din România de a coopta în echipe tineri fără experiență, pe care să-i specializeze la locul de muncă”, arată Simona Pavelescu, care precizează că în interiorul companiei funcționează o „academie de IT” în care sunt livrate cursuri de specializare în domenii de tehnologie de vârf, precum managementul datelor sau aplicații mobile. „Industria tech locală este în plină expansiune, doar anul trecut au fost fondate peste 10.000 de companii de IT la noi în ţară, iar numărul lor este în continuă creştere,” motivează CEO-ul htss decizia de a încerca nu doar să atragă, dar să și creeze forță de muncă. Cercetările de piață par să confirme acest lucru. Conform studiului Randstad Romania HR Trends 2023, publicat recent, domeniul IT este cel în care se vor face cele mai multe angajări în România, fiind, de departe, cea mai dinamică zonă a pieței muncii de pe plan local.

Salarii mai mici

În momentul în care vorbim despre dinamismul pieței muncii, în mod sigur unul dintre factorii determinanți ai acestui dinamism sunt salariile, iar adevărul este unul cât de poate de clar: salariile din IT-ul românesc sunt mult mai mici decât în alte țări, ceea ce face ca externalizarea în România a serviciilor de IT să fie extrem de profitabilă pentru companiile străine. Altfel spus, IT-stul român e „value for money”, în sensul că muncește mai bine decât un indian, de exemplu, pe bani mai puțini decât un francez sau un american. Drept dovadă, în acest sens, este și faptul că așteptările salarile ale angajaților din IT sunt mult mai mari față de ce oferă companiile din România. IT-ul este domeniul care are şi cele mai mari salarii, dar şi candidaţii cei mai pretenţioşi. În medie, salariul mediu net solicitat la nivel de industrie este de 9.000 de lei, în timp ce media netă la nivel naţional a salariilor înregistrate de specialiştii în IT este de 6.100 de lei, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs. „Salariile din industria IT din România au jucat un rol important în atragerea și retenția talentelor în acest domeniu”, confirmă Simona Pavelescu care ține să precizeze totuși că, potrivit celor mai recente informaţii oferite de Institutul de Statistică, salariul mediu net în IT a fost de aproximativ 9.500 de lei la finalul anului 2022, o valoare destul de mare dacă o comparăm cu restul salariilor din România.

Faptul că salariile din IT sunt mult peste media salariilor din România nu exclude însă faptul că sunt încă mici cu ceea ce se oferă în alte state unde piața muncii din domeniul tehnologiei este mai matură, iar faptul că piața din România nu a atins nivelul de dezvoltare al altor piețe este principalul motiv pentru care, cel puțin deocamdată, companiile din România încă nu au recurs la concedieri în masă. Aflată încă mult în urmă, piața muncii din IT-ul românesc are un specific total diferit față de ce se întâmplă la nivel global. Asta nu înseamnă, însă, decât un singur lucru: e o chestiune de timp până când valul de concedieri va ajunge și la noi, împins puternic în special de implementarea sistemelor de inteligență artificială care, indiferent de cât de mari sau de mici sunt salariile, nu doar că va rezolva lipsa acută de forță de muncă pe care România încă o traversează, dar o va înlocui și pe cea existentă.