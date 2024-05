Cipru se aşteaptă ca numărul nopţilor turistice să crească până la 45 de milioane până în 2030

Turismul a fost întotdeauna o parte importantă a economiei Ciprului, contribuind – direct şi indirect – la aproape 20% din PIB-ul ţării. Veniturile din turism în Cipru au crescut la aproape 3 miliarde de euro în perioada ianuarie-noiembrie 2023, potrivit serviciului naţional de statistică. Ţara vrea acum să atragă turişti din mai multe pieţe şi să rămână atractivă pe tot parcursul anului. Agenţia de turism Join Up lansează chartere din România spre Cipru începând cu 2 iunie şi vor fi operate până pe 29 septembrie. Zborurile către Cipru vor fi disponibile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi. Agenţia de turism estimează că aproximativ 3.000 de turişti din Romania vor vizita Cipru în acest an cu compania. Pachetele turistice sunt disponibile începând de la 433 euro de persoană pentru o călătorie de 7 nopţi.

Ţara atrage circa 4 milioane de turişti anual.

Aceştia pot opta între vizite în oraşele Limassol, Larnaca, Paphos sau capitala Nicosia, dar şi vacanţe la plajă în Ayia Napa, Protaras şi zona Cavo Greco. Turiştii pot, de asemenea, să aleagă excursii la Băile Afroditei, la situl arheologic Kourion şi teatrul antic greco-roman, să meargă cu jeep-ul în Parcul Naţional Akamas, să ia prânzul pe mare şi totodată să se delecteze cu portocale şi lâmâi culese chiar de ei din livezile exotice.

”Până în anul 2030, autorităţile se aşteaptă ca numărul nopţilor turistice să crească până la 45 de milioane (în termeni de sosiri, aceasta înseamnă creştere de 14% la aproximativ 4,5 milioane), după cum arată Strategia Naţională de Turism 2030 a Ciprului”, a declarat pentru News.ro Ivan Gorobets, sales and marketing officer, international relations la Oficiul de Turism al Ciprului.

Unul dintre motivele principale pentru care românii călătoresc în Cipru este, în principal, să se relaxeze la mare. Cipru este a treia insulă ca mărime din Marea Mediterană (după Sicilia şi Sardinia). Ţara se mândreşte cu 77 de plaje cu Steagul Albastru, iar sezonul începe de la mijlocul lunii aprilie şi durează până la mijlocul lunii noiembrie.

Pe lângă plaje, Cipru atrage prin cultura, istoria, gastronomia, viile, traseele naturale şi zonele conservate.

Are sate pitoreşti, colorate, iar autorităţile vor să promoveze Ciprul nu doar ca pe o destinaţie de plajă şi agrement, dar şi ca pe o insulă bogată în istorie şi cultură, plină de experienţe autentice şi accesibile tuturor, disponibile pe tot parcursul anului.

Strategia Naţională pentru Turism are ca scop stabilirea Ciprului: ca pe o destinaţie pe tot parcursul anului; o destinaţie inteligentă din punct de vedere digital; o destinaţie ecologică şi larg accesibilă şi totodată un loc în care toţi rezidenţii pot beneficia de turism.

”Viziunea Strategiei noastre Naţionale de Turism 2030 ar trebui să fie aceea pentru „dezvoltarea turismului în Cipru” într-un mod durabil, care are un impact pozitiv asupra economiei noastre, societăţii noastre şi mediului înconjurător. Această viziune a devenit şi va rămâne cu siguranţă, principiul nostru călăuzitor şi suntem absolut fermi că rolul nostru aici depăşeşte obiectivul de a creşte numărul de sosiri ale turiştilor în ţară. În schimb, rolul nostru este şi de a dezvolta destinaţia în ansamblu şi de a gestiona turismul într-un mod durabil, astfel încât viitorii turişti, şi mai ales viitorii rezidenţi, să se poată bucura de insula noastră. Am fost binecuvântaţi cu o ţară frumoasă, o climă fantastică şi un mod de viaţă de invidiat, aşa că cel mai important obiectiv al nostru ar trebui să fie păstrarea acestora pentru generaţiile viitoare, printr-o abordare holistică a turismului”, a adăugat Ivan Gorobets.

Potrivit Strategiei Naţionale pentru Turism, până în 2030 turismul ar putea oferi o valoare adăugată de aproximativ 1,5 miliarde de euro pe an către economia cipriotă. Aceasta reprezintă o creştere de 53% faţă de o contribuţie de 2,9 miliarde de euro în 2018 (incluzând turismul intern). În ceea ce priveşte cheltuielile vizitatorilor pe noapte, până în 2030 s-ar putea apropia de o medie de 90 de euro de persoană, în creştere cu 16% faţă de 2018, când media era de 75 de euro de persoană.

Aproximativ 40% din nopţi ar putea fi în cele din urmă între noiembrie şi aprilie, faţă de 22% în 2018; cât priveşte nopţile petrecute în zonele montane şi rurale, acestea ar putea creşte, până în 2030, la aproximativ 400.000 pe an, de la 100.000 în 2018.

Veniturile din turism în Cipru au crescut la aproape 3 miliarde de euro în perioada ianuarie-noiembrie 2023, indicând o creştere anuală remarcabilă de 22,5%, potrivit unui raport publicat de serviciul de statistică al statului.

Această creştere substanţială nu numai că a depăşit cifrele pentru aceeaşi perioadă din 2019, un an record pentru turismul cipriot, cu 2,68 miliarde euro, dar a demonstrat şi redresarea robustă a sectorului.

Potrivit raportului, veniturile din turism între ianuarie şi noiembrie 2023 au ajuns la 2,91 miliarde de euro.

În comparaţie, în perioada corespunzătoare din 2022 statul a raportat venituri de 2,38 miliarde euro, marcând o creştere demnă de remarcată cu 22,5%.

Cei mai mulţi turişti vin din Marea Britanie, Polonia, Grecia, Israel, Germania.

Join UP! Romania: 3.000 de turişti din Romania vor vizita Cipru în acest an

Agenţia de turism Join UP! Romania estimează că aproximativ 3.000 de turişti din Romania vor vizita Cipru în acest an cu compania, a declarat pentru News.ro Marius Surdu, CEO Join UP! Romania. Join Up lansează chartere din România spre Cipru începând cu 2 iunie şi vor fi operate până pe 29 septembrie.

Zborurile către Cipru vor fi disponibile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi. Pachetele turistice sunt disponibile începând de la 433 euro de persoană pentru o călătorie de 7 nopţi.

În 2023, peste 6.000 de turişti au călătorit în Cipru cu touroperatorul Join UP! din aproape toate pieţele unde marca este prezentă.

”Au fost turişti din aproape toate pieţele în care marca Join UP! este reprezentată, inclusiv România, Moldova, Ucraina şi Ţările Baltice. În prezent, estimăm că în jur de 3.000 de turişti din România vor vizita Cipru cu Join UP! anul acesta”, a declarat pentru News.ro Marius Surdu, CEO Join UP! Romania.

Statisticile Eurostat arată că Cipru conduce în topul destinaţiilor cu cea mai mare creştere în popularitate, înregistrând peste 20% mai mulţi turişti în ultimul an. De altfel, europenii merg tot mai des în vacanţe, turismul în Europa fiind în creştere, cu un avans de 6% în 2023 faţă de anul anterior, reprezentând 2,9 miliarde nopţi de cazare.

”Avem o vastă experienţă în furnizarea de pachete turistice în Cipru şi credem că această destinaţie este potrivită pentru o gamă largă de public. De exemplu, este perfectă pentru tinerii care doresc să experimenteze viaţa de noapte activă, precum şi pentru persoanele religioase care doresc să viziteze mănăstirile şi bisericile de pe insulă. În plus, Cipru este o alegere excelentă pentru familii, datorită numeroaselor sale locaţii minunate pe plajă, hotelurilor confortabile şi atmosferei relaxante”, a precizat Marius Surdu, CEO Join UP! Romania.

Cipru, insulă versatilă, atrage turişti din diverse categorii, oferind plaje frumoase, distracţie în baruri şi cluburi pentru grupurile de prieteni, dar şi atracţii religioase şi istorice, cu mănăstiri pitoreşti în munţii Troodos, monumente antice, peisaje mediteraneene, precum şi servicii de calitate şi resorturi All-Inclusive. În 2017, Paphos a devenit centrul cultural al Europei. Cu o cultură vibrantă şi artefacte istorice precum vinul Commandaria, cel mai vechi vin din lume, Cipru este o destinaţie pentru vacanţe active.

”Cipru intră în topul destinaţiilor populare în rândul călătorilor din România. Unul din motive ar fi sezonul lung de vară care începe de la mijlocul lunii aprilie şi durează până la jumătatea lunii noiembrie, dar şi experienţa la plajă, care variază de la coastă la coastă, cu caracteristici unice pentru fiecare regiune, inclusiv culoarea nisipurilor şi a apelor. Insula primeşte în mod constant premii şi este inclusă în clasamente de top pentru calitatea şi siguranţa apei, iniţiativele sale ecologice şi curăţenia generală a plajelor sale. Cipru se mândreşte cu 77 de plaje cu steag albastru – o etichetă ecologică acordată plajelor şi au primit titlul de „Cele mai curate ape de scăldat din Europa”, cu un scor constant de 100%, an după an”, adaugă Surdu.

De asemenea, infrastructura turistică bine dezvoltată poate satisface nevoile celor mai pretenţioşi turişti.

”Pe lângă soare, plajă şi mare, Cipru poate oferi o varietate nenumărată de experienţe, odată ce ieşiţi din hotel: istorie, cultură, gastronomie, trasee ale vinului, sporturi, drumeţii, religie, nunţi, diferite ateliere, ospitalitatea localnicilor, munţi şi sate frumoase”, mai spune el.

Join UP! Romania a fost înfiinţată în 2022. Oferă pachete turistice, care includ zboruri, cazare la hotel, transferuri, asigurări şi excursii. Compania colaborează cu peste 856 de agenţii şi agenţi de turism din toată ţara.

În 2023, touroperatorul deţinea o cotă de piaţă de aproximativ 13%, cu o cifră de afaceri anuală de 13 milioane euro. De asemenea, Join UP! Romania a oferit vacanţe pentru aproape 25.000 de turişti în anul 2023 şi 40.000 până în prezent. În 2024, touroperatorul oferă călătorii în Turcia (Antalya), Grecia (Creta), Tunisia, Cipru, Egipt (Hurghada, Sharm el Sheikh), Tanzania (Zanzibar), Tenerife şi Sri Lanka. În 2024, compania intenţionează să îşi dubleze numărul de turişti, să extindă lista oraşelor de plecare şi să introducă noi destinaţii atât pentru sezonul de vară, cât şi pentru sezonul de iarnă.

Join UP! Romania operează sub brandul internaţional de călătorii Join UP!™, înfiinţat în iunie 2010, şi este unul dintre mărcile de turism din Ucraina. Entităţile care operează sub brandul Join UP!™ sunt prezente şi în Republica Cehă, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia şi Slovacia. Toate organizaţiile care operează sub marca internaţională Join UP!™ sunt parteneri strategici ai SkyUp™, transportatorul aerian.