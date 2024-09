Antreprenoarea care a găsit comoara din camera secretelor de business

Din dorința de a aduce un nou tip de divertisment în Capitală, Cătălina Stanciu, împreună cu soțul ei, Andrei, a pus temeliile Trapped Escape Room. Era anul 2014, iar investiția inițială a fost una relativ modestă, de doar 15.000 de euro. A urmat o dezvoltare organică și, după un deceniu de căutări, businessul pare că a ajuns la maturitate. Anul trecut, furnizorul de servicii de tip „escape room” i-a adus antreprenoarei afaceri de 1,5 milioane de lei, iar în 2024 estimările sunt că vor depăși pragul de 3 milioane de lei și 40.000 de clienți.

Atunci când Cătălinei Stanciu i-a venit ideea deschiderii unei locații de escape room în București, publicul nu cunoștea încă acest gen de activitate. „Cu Trapped am creat prima locație de escape room dedicată, un spațiu de recreere și distracție pentru oameni de toate vârstele, cu activități inedite și decoruri speciale. Noi nu am venit cu noutatea activității, însă am venit cu noutatea abordării”, își amintește Cătălina Stanciu. Așa se face că a creat un nou domeniu pe harta activităților de distracție, educând în același timp publicul cu privire la această nouă modalitate de petrecere a timpului liber. „Bucureștenii au descoperit odată cu Trapped un nou tip de distracție în Capitală, o metodă originală și interactivă de a te rupe de realitate timp de o oră. Odată intrat în camerele de evadare cu decoruri spectaculoase ai ocazia împreună cu prietenii, colegii sau familia de a trece printr-o serie de misiuni care te vor stimula intelectual, te vor amuza sau te vor pune la încercare într-un mod în care nicio altă activitate de divertisment nu o poate face. Misiunea noastră este de a continua ceea ce am început acum zece ani, de a crea noi experiențe pentru public, de asurprinde și bucura oamenii de toate vârstele cu activităși de petrecere a timpului liber”, explică tânăra antreprenoare.

Dacă investiția inițială, de 15.000 de euro, a fost esențială pentru lansarea primelor două camere la nivelul anului 2014, investițiile în locațiile și facilitățile actuale sunt de peste 400.000 de euro. Aceste investiții au susținut crearea unor spații de joc originale, echipate cu tehnologii avansate și scenarii captivante, precum și optimizarea interacțiunii cu clienții prin implementarea unor soluții software dedicate. „La început, din dorinta de a economisi cat mai mult, ne-am implicat direct în amenajare, văruit, creare camere, inclusiv Webdesign și social media, iar investiția a fost direct proporțională cu nivelul camerelor de la acea vreme”, își amintește Cătălina Stanciu. La acea vreme, afacerea a avut o creștere exponențială în primul an de funcționare, dar a stagnat ulterior ca urmare a deschiderii unui număr foarte mare de locații similare. „Semnalul pe care l-am primit datorită creșterii fenomenului de escape room a fost că există cerere mare din partea publicului pentru acest domeniu și că trebuie găsite noi metode de dezvoltare și păstrare a clienților. Cu trecerea timpului s-a produs o selecție a locațiilor de escape room de pe piață, și în prezent numărul lor s-a stabilizat, rămânând active doar acele afaceri care au dovedit seriozitate și implicare și care au putut supraviețui restricțiilor aduse de pandemie. Interesul crescut și constant al publicului este cel care ne-a motivat sa dezvoltam 2022 un plan de afacere îndrăzneț de extindere”, adaugă Cătălina Stanciu.

Din 2022, Trapped Escape Room a trecut la un model de business mai structurat, bazat pe proceduri interne clare și o echipă de 20 de oameni, care gestionează toate aspectele operaționale, de la dezvoltarea scenariilor la relația cu clienții. Atunci când vorbește despre provocările pe care le-a resimțit din postura de antreprenor, Cătălina Stanciu menționează trecerea de la un business mic, făcut mai mult din pasiune, cu un colectiv mic de angajați, la un alt model de business, care necesita niște proceduri interne care nu mai fuseseră făcute în acest domeniu, care a presupus o creștere din punct de vedere al echipei de cinci ori față de anul 2021. „De altfel, creșterea numărului de angajați a fost una foarte bruscă, deoarece pe fondul anilor anteriori în care am fost afectați de pandemie și cu prima extindere care a avut loc imediat după ridicarea restricțiilor COVD nu știam la ce să ne așteptăm din partea publicului”, recunoaște Cătălina Stanciu. De anul trecut Escape Room are două locații funcționale, cu un număr total de 11 camere de escape room, față de anul 2021, când avea doar patru camere. „2023 a fost primul an în care am funcționat cu locație nouă extinsă – este vorba despre locație din Vasile Lascăr, deschisă în 2022 – și de asemenea anul în care am deschis a doua locație Trapped, în Veranda Mall. Numărul total de clienți în anul 2023 a fost de 18.000.” Din punctul de vedere al procedurilor interne, mai spune Cătălina Stanciu, în cadrul companiei s-au schimbat radical sistemele de rezervări și comunicare cu clienții, se folosesc de softuri dedicate și personalizate pe nevoile afacerii, dar și ale clienților. Mai mult au creat și îmbunătățit organigrama companiei astfel încât să asigure în permanență necesarul de resurse umane, conform încărcării celor două locații. „Dacă acum 10 ani am început timid cu două camere dedicate exclusiv adulților, în 2022 am schimbat perspectiva și am creat camere pe diferite grade de dificultate, să poată fi jucate începând cu vârsta de 7 ani, să putem oferi părinților o alternativă la locurile de joacă clasice”, conchide Cătălina Stanciu.