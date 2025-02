Solist pe scena Operei, performer în arena businessului

Antreprenor de top, tenor la Opera Română, dezvoltator de aplicații și cercetător în domeniul inteligenței artificiale. Virgil Profeanu demonstrează o abordare unică, îmbinând cu succes multiple domenii solicitante și diverse. Cum reușește un om să aibă, în același timp, mai multe cariere de succes și să acorde atenția cuvenită familiei? Cum își găsește timp și pentru hobby-uri precum creația literară, el fiind scriitor publicat și poet? Răspunsul, oferit de Virgil Profeanu însuși, pare simplu: perseverență și autodisciplină. Realitatea este însă că munca și seriozitatea nu sunt suficiente; e nevoie de o minte remarcabilă și de mult talent.

În anii ’80, pe malul râului Vedea, într-un sat din județul Olt, un băiat își petrecea timpul citind literatură și poezii, în timp ce îngrijea animalele. Această imagine, ce pare desprinsă dintr-un peisaj rural atemporal, reflectă copilăria lui Virgil Profeanu, prefigurând parcursul său remarcabil atât în lumea afacerilor, cât și pe prestigioasa scenă a Operei. Acel băiat, care peste ani avea să devină antreprenor, muzician, scriitor și cercetător în domeniul tehnologiei, învăța atunci lecțiile cele mai importante despre disciplină și răbdare. Lecții pe care le-a aprofundat apoi în timpul ciclului gimnazial, când făcea și o oră pe drum până la școală.

De la matematică la teologie, de la muzică la algoritmi

Despre parcursul lui Virgil Profeanu se poate spune orice, mai puțin că a fost unul liniar, obișnuit și așteptat. A urmat un liceu teoretic, alegând profilul matematică-fizică. Calculele din timpul liceului au fost însă completate de dorința de a găsi răspunsuri la probleme care au fascinat lumea încă din timpuri străvechi. „În timpul liceului am considerat oportun să aprofundez studiul teologiei, alegând Facultatea de Teologie”, își amintește Virgil Profeanu. Aici, încă din primele luni, a descoperit frumusețea muzicii. „Am avut șansa deosebită ca profesorul meu de muzică de la facultate să mă îndrume în muzică și să-mi spună, la a doua noastră întâlnire: «Din rândul vocilor dumitale se selectează soliștii de operă». Și această frază, atât de scurtă, a fost programatică pentru mine și m-a ghidat până în ziua de astăzi”, explică Virgil Profeanu. Cuvintele profesorului l-au inspirat să urmeze o carieră în muzică, dar el nu era genul de persoană care să se limiteze la un singur domeniu. După terminarea studiilor, și-a început cariera în afaceri lucrând într-o companie de editare de carte și vânzând asigurări. Bineînțeles, asta în paralel cu muzica, el fiind deja tenor la Opera din Craiova. Toată această etapă a vieții s-a dovedit extrem de benefică. În primul rând, a demonstrat că este capabil să gestioneze multiple proiecte simultan, iar apoi a dobândit primele cunoștințe despre administrarea unei afaceri, despre relația cu clienții și despre importanța optimizării proceselor de lucru. „Am înțeles atunci că este posibil să realizezi mai multe lucruri în paralel dacă ești suficient de concentrat și am acumulat informații fundamentale despre business. În acea perioadă, am avut ocazia să particip la un curs de project management, care a durat șase luni, și mi-a plăcut. Simțeam o anumită nostalgie pentru matematică și fizică”, spune Virgil Profeanu. Acesta a fost momentul în care a conștientizat că poate aduce o contribuție semnificativă în domeniul construcțiilor prin implementarea unor metode inovatoare de management și algoritmizare a proceselor. Așa că în 2001 și-a deschis la Craiova prima companie de project management în domeniul construcțiilor. Afacerea se dezvolta bine, având deja trei angajați, dar a câștigat un concurs la Opera din Brașov. Nu a renunțat la firmă, dar angajații au devenit colaboratori. Businessul „la distanță” a funcționat, dar simțea că, în toate domeniile, are potențialul de a realiza mult mai mult. Pe când era la Craiova, își stabilise deja un obiectiv ambițios, acela de a ajunge să cânte pe scena Operei Naționale București, și făcuse deja demersuri semnificative în această direcție: l-a contactat pe maestrul Ludovic Spiess, care la acea vreme era directorul Operei, exprimându-și dorința de a fi audiat. Maestrul Spiess l-a încurajat să-și continue studiile și să se perfecționeze, urmărind cu atenție evoluția sa. După un timp, Ludovic Spiess i-a transmis prin intermediul unei colege despre un concurs ce urma să aibă loc la București, îndemnându-l să participe. A parcurs cu succes cele două etape ale concursului, iar la 27 decembrie 2003 a devenit tenor la Opera Națională București. Timp de trei ani a fost angajat full time, după care, din cauza necesității de a aloca mai multe resurse dezvoltării accelerate a afacerii sale, a continuat colaborarea într-un regim part-time.

Aria businessului

Odată stabilit în București, Virgil Profeanu a identificat un potențial remarcabil pentru VEGO Holdings, afacerea pe care o concepuse și o lansase la Craiova. A realizat rapid că intuiția sa a fost corectă, dezvoltarea companiei fiind una rapidă: în 2007, echipa sa număra 20 de angajați, în 2010, 100 de angajați, iar în 2013, numărul acestora ajunsese la 350. Astfel, într-o perioadă marcată de dificultăți economice și falimentul multor companii, Virgil Profeanu a reușit să își extindă afacerea. „Criza a adus oportunități pentru unii investitori. Ce a determinat criza? A dus la scăderea prețurilor terenurilor. Excelent. Retailerii, ce au făcut? Au cumpărat! Așa că m-am concentrat pe proiectarea pentru retaileri. Deci, criza poate fi doar o percepție, aceasta este opinia mea. Nu neg realitățile economice, dar oricât de complexe ar fi, ele reprezintă doar provocări. Și întotdeauna vor exista oportunități pentru cei care știu să le transforme în avantaje”, explică antreprenorul. Strategia sa de business a suferit o schimbare doar în momentul în care a realizat că extinderea rapidă poate afecta eficiența. Prin urmare, a decis să reducă numărul de angajați, punând accent pe calitate și inovare. „Poți să câștigi cotă de piață și să ai o afacere de succes în anumite conjuncturi favorabile independente de tine, dar vor veni momente în care lipsa de cunoștințe te va afecta. Da, au existat momente în care lipsa mea de experiență m-a afectat, iar tot ce am putut face a fost să acumulez mai multe cunoștințe. Am aprofundat domeniul respectiv și mi-am schimbat abordarea de business – este mult mai rafinată față de acum 10 ani –, pentru că am trecut prin perioade dificile în compania mea. Sau, mai degrabă, perioade dificile pentru mine și am învățat din propriile greșeli. Și asta susțin, este imposibil să înveți business doar din cărți. Așa cum este imposibil să înveți canto doar uitându-te pe o partitură. Trebuie să exersezi! Adică trebuie să cânți, să observi ce se întâmplă cu vocea ta în timp ce cânți și să observi ce se întâmplă cu vocea ta a doua zi după ce ai cântat ieri. Și doar prin acest sistem de feedback permanent poți să evoluezi”, surprinde Virgil Profeanu esența antreprenorialului de succes.

Pionier al revoluției AI în construcții

Virgil Profeanu a intuit din start impactul pe care noile tehnologii îl vor avea, așa că nu doar le-a integrat în afacerea sa, ci a devenit dezvoltator și cercetător în domeniu. Conștient de importanța automatizării în business, a început să creeze aplicații pentru optimizarea proceselor de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție. Una dintre inovațiile pe care le dezvoltă împreună cu echipa sa este un sistem de extragere automată a listelor de cantități din proiecte, compatibil cu standarde internaționale. „Aceste etape algoritmice sunt acum integrate în platforma noastră și ne așteptăm ca până la sfârșitul acestui an să dispunem de cea mai performantă tehnologie pentru extragerea listelor de cantități din proiecte. Și nu oricum, ci conform unui standard internațional numit Uniclas, care este strâns corelat cu tehnologia BIM. Această realizare ne plasează în avangarda domeniului”, Virgil Profeanu prezintă unul dintre obiectivele sale. Platforma proprie – concepută și dezvoltată intern –, la care se referă antreprenorul, poartă numele de RENDA (Reality Emulation With Native Data Analytics). Aceasta nu este doar un motor de căutare avansat, ci un sistem de inteligență artificială care învață și oferă soluții experte bazate pe o bază de date vastă, conținând peste 3.500 de standarde, 1.800 de normative și 500 de legi. GOT (Guardian of Truth), entitatea din RENDA care se hrănește cu informații dintr-un graf construit de experți, asigură acces rapid și precis la informații esențiale pentru specialiștii din industrie, fiind un instrument indispensabil pentru luarea deciziilor corecte. „Avem un produs funcțional pe care îl folosim noi și partenerii noștri. Nu este un produs comercializat, ci un instrument cu care consolidăm relația noastră cu partenerii”, explică antreprenorul de ce acesta nu are ca scop comercializarea, ci va rămâne un instrument intern care oferă un avantaj competitiv semnificativ pentru VEGO Holdings.

Secretul echilibrului

Pentru Virgil Profeanu, fiecare zi reprezintă o combinație între antreprenoriat, artă și cercetare. În ciuda unei agende încărcate, își găsește timp pentru sport, pentru antrenamente vocale și, mai presus de toate, pentru copii și soție. „Am o familie minunată care mă susține necondiționat, de aceea îmi pot permite să mă dedic și altor activități, altfel nu ar fi posibil”, își exprimă recunoștința antreprenorul. Pentru el, noțiunea de „prea mult de lucru” este inexistentă. De exemplu, a scris și a publicat o carte de management și are ca hobby scrierea poeziilor. Chiar și în vacanțe, își ia laptopul cu el și dedică ore întregi afacerii, studiului și dezvoltării. Consideră că adevărata provocare nu este volumul de muncă, ci organizarea eficientă a timpului. Această filozofie se dovedește a fi una de succes, rezultatele financiare ale VEGO Holdings în 2024 fiind o dovadă clară: o cifră de afaceri de aproape 30 de milioane de lei și un profit de peste 1,7 milioane de lei. Toate acestea în contextul în care piața imobiliară din București, probabil cea mai importantă piață a companiei, se confruntă cu o stagnare din cauza unor probleme birocratice. Este important de menționat că, în ciuda succesului în afaceri, Virgil Profeanu nu a luat niciodată în considerare abandonarea carierei sale muzicale.

A continuat să-și perfecționeze tehnica vocală, aplicând aceeași disciplină și rigoare ca în business. Iar, pentru că firma a atins nivelul de eficiență dorit, are acum timpul necesar pentru o colaborare permanentă cu Opera Națională București.