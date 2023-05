Antreprenoarea care cucerește lumea cu o idee prețioasă: Bijuterii unicat, care se pot recrea pe loc

Cine crede că o idee de excepție nu poate să mai schimbe ierarhia în universul bijuteriilor, care pare deja saturat, se înșală. Un vis schițat pe un colț de șervețel, într-un avion, a văzut lumina zilei după doi ani de muncă, dar de acolo ascensiunea lui a fost constantă. Lavinia Lazăr a reușit să spargă barierele antreprenoriatului în industria bijuteriilor, patentând un concept unic, îmbrățișat de femei din toată lumea.

Ideea ei are la bază bijuterii modulare, care se pot recrea pe loc, adaptându-se oricărui stil vestimentar sau oricărui moment al zilei. Chiar dacă nu are studii în domeniu, Lavinia, care este unul dintre top managerii de talie internațională, mărturisește, cu inima deschisă, că împlinirea a găsit-o cu adevărat în antreprenoriat. „Trecerea de la corporate la antreprenoriat este foarte grea, dar are o frumusețe pe care corporate-ul o pierde din evoluția lui. Și nimic nu se compară cu satisfacția faptului că ai reușit să faci dintr-o dorință personală una generală. Dar recunosc că mi-a fost teamă să mă aventurez într-o lume foarte matură. Mai ales pentru că, locuind în Elveția de foarte mulți ani, știam ce înseamnă acolo calitatea și prețiozitatea accesoriilor. Doar că dorința mea și nevoia de la care a pornit acest business au fost mai puternice. Am un stil foarte activ, călătoresc mult, am diverse evenimente și întâlniri pe parcursul unei zile, dar nimic standard, și atunci aveam nevoie să nu mai car după mine un morman de bijuterii pe care să le asortez în funcție de ocazie. Așa am ajuns să constat că nu exista nimic în piață, și am simțit că pot să umplu eu acest gol”, povestește Lavinia Lazăr.

Bijuteria trebuie simțită, înainte de a fi purtată

Modularitatea în accesorii este unul dintre trendurile generațiilor viitoare, oferind posibilitatea unică de a deveni propriul designer. Carlette Jewellery a patentat conceptul de modularitate în bijuterii și, prin modelul său de business, invită clientul să participe în procesul de creare a produsului final. Iar prin mecanismul gândit de Lavinia Lazăr, bijuteria se poate adapta foarte ușor. Spre exemplu, un colier sau o brățară pot fi scurtate, pot fi lungite, pot fi create mai multe straturi, le pot fi atașate pietre sau diverse alte accesorii. „Te joci cu ele cum simți, până la urmă, pentru că bijuteria trebuie simțită înainte de a fi purtată.” Drumul nu a fost deloc unul simplu însă. În primul rând, pentru că a ales să își patenteze bijuteriile într-una dintre cele mai dificile țări din acest punct de vedere: în Elveția, unde este epicentrul exactității și al perfecțiunii, așa cum și ea mărturisea. Evident, nu regretă alegerea făcută, pentru că acum știe că ideea ei a fost validată la cel mai înalt nivel, așa că se poate ocupa liniștită de dezvoltarea businessului. „Nu mi-am imaginat vreodată că niște schițe făcute pe un servețel în avion te pot duce atât de departe. E drept, eu în timpul acelui zbor creasem tot, nu doar designul carletelor, ci întreg conceptul. Până și mecanismul de prindere îl gândisem, deși habar nu aveam dacă ce îmi imaginam eu se și poate realiza. Călătoria în sine a fost foarte grea, dar dacă aș concluziona într-un singur cuvând acest parcurs acela ar fi: fascinație. Chiar a fost absolut fascinant ce am trăit în doi ani. La un moment dat, chiar mi-am spus că, și dacă reușesc, și dacă nu reușesc, pentru ceea ce am învățat din povestea aceasta a meritat fiecare clipă de implicare. Bucuria a fost însă că toată munca nu a fost în van, pentru că feedback-ul primit în Elveția, și nu numai, a fost pozitiv”, explică antreprenoarea.

300.000 de euro, prețul unui vis

A decis apoi ca, pe lângă sediul de la Berna, să deschidă un hub principal la București. În primul rând, pentru că este orașul ei natal, apoi, pentru că în relația comercială cu Uniunea Europeană era nevoie ca totul să se ramifice dintr-o țară membră. În Europa, brandul Laviniei Lazăr deja se vinde în șase țări: Elveția, România, Italia, Franța, Belgia și Spania. Însă marea provocare de anul acesta este lansarea în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. A ales ca și canal de promovare și distribuție online în aceste piețe Amazon și Shopify, iar cea mai grea parte în tot acest proces mărturisește că a fost digitalizarea procesului logistic și integrarea platformelor de tranzacționare electronică. În plus, ramificația businessului a fost una foarte complexă, pentru că, în timp ce managementul și designul sunt coordonate din Elveția, componentele bijuteriilor sunt realizate în Turcia, Malaesia și China, în funcție de calitatea și puritatea pe care fiecare dintre aceste țări le poate oferi fie pe parte de metal, fie pe parte de pietre încrustate în bijuterii. Pe viitor, în baza experienței acumulate, antreprenoarea are în plan extinderea la nvel global. Tot acest vis a fost susținut până acum din bani personali. A investit peste 300.000 de euro, dar a ajuns într-un punct în care ia în calcul și aportul susținut al unui investitor.

„De fapt, caut mai mult un partener. Nu mă interesează neapărat cineva care să vină să îmi pună niște bani în brațe. Vreau să am lângă mine pe cineva cu care să construiesc cot la cot, să facem echipă, să vină cu viziune, să ne extindem. Îmi doresc un partener de business care să îmbrățișeze ideea și să o împărtășească cu aceeași pasiune cu care o fac și eu”, mai spune Lavinia Lazăr.

Succesul nu este o întâmplare

Știe exact ce caută, pentru că și experiențele de până acum au călit-o. De-a lungul anilor, a întâlnit posibili colaboratori reticenți la inovație. De fapt, una dintre greșelile din care a învățat foarte mult a fost chiar această preconcepție că lumea trebuie să ia de bun că o idee este excelentă. „Sunt o perfecționistă din naștere și am lucrat la acest produs foarte mult. Am avut perioade de probe, feedback-uri de la clienți, eșantioane, studii de piață. Adică, am lucrat ca la carte, de la A la Z. Dar am avut o geșeală de mentalitate. Am avut impresia că toată lumea deja știa cât de mult am muncit eu ca să ajung aici. Ca să nu mai spun că, atunci când am început să stabilesc legături cu lanțuri de distribuție ca să le prezint produsul, am fost supersurprinsă, ca să nu spun șocată, de reacțiile pe care le-au avut. Au respins ideea de nou”, povestește Lavinia Lazăr. Așa că a fost un moment în care a făcut doi pași înapoi și a regândit strategia de comunicare. A contractat serviciile unei companii de marketing, împreună cu care a construit povestea câștigătoare care i-a adus succesul. Însă concluzia la care a ajuns antreprenoarea după acest carusel de experiențe este că, pentru succes, trebuie să muncești mult: „Succesul nu este o întâmplare, nu vine peste noapte și nu vine dacă te bazezi pe ‘Lasă că merge și așa’.”