Profesor de antreprenoriat

Ștefan Mandachi este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. Ajuns în atenția publicului larg în 2019, când a construit un metru de autostradă pentru a scoate în evidență neputința autorităților și nevoia unei infrastructuri performante, tânărul antreprenor are la activ mai multe afaceri de succes. Acum, după câteva exituri importante, cum ar fi vânzarea lanțului de restaurante Spartan, Ștefan Mandachi a ales să joace și un alt rol în business: ține cursuri și dezvoltă programe de educație antreprenorială.

Ștefan Mandachi și-a dorit dintotdeauna să fie antreprenor. Pentru visul său a renunțat la avocatură, un domeniu pentru care s-a pregătit temeinic, și a trecut prin eșecuri greu de digerat pentru un tânăr. Astfel, în doar câțiva ani, din liceu și până la terminarea studiilor superioare, și-a încercat succesul cu mai multe afaceri pe care, mai devreme sau mai târziu, le-a închis. „Am gestionat mici afaceri încă din facultate, pe care le-am închis din lipsă de experiență. Am deschis prima afacere la vârsta de 25 de ani, după ce am practicat doi ani de avocatură. Voiam cu orice preț să am venituri suplimentare. Visam să fiu antreprenor. A fost o patiserie hibrid, cu produse ecologice, în combinație cu un soi de restaurant tradițional de tip fast food, în mall, la Suceava. Am băgat-o în faliment, dar am învățat enorm. Apoi am deschis Spartan, în 2012, în același mall, pentru că tocmai falimentase o pizzerie și se ivise un loc liber la food court”, își amintește cunoscutul antreprenor. Primul pas a fost să doteze restaurantul minimal și cu echipamente second-hand deoarece nu avea bani. Apoi, s-a înscris la toate seminarele de dezvoltare personală pe care le-a găsit și s-a pus pe învățat. Au urmat zece ani de succes, timp în care Ștefan Mandachi a dezvoltat cea mai mare franciză de fast-food din istoria României. În paralel, s-a implicat în alte businessuri. De exemplu, în 2018 a inaugurat la Suceava un hotel pe care l-a proiectat și l-a construit de la temelie.

Educație după exit

Anul trecut, o știre făcea vâlvă în mediul de business: Ştefan Mandachi vindea compania Strong MND Corporation și marca Spartan, suma vehiculată pentru tranzacție fiind de peste 20 de milioane euro. „Spartan a fost o consecință a numeroase eșecuri, lecții și mici victorii”, sintetizează businessmanul evoluția celei mai importante afaceri pe care a avut-o în portofoliu. Asta până în prezent, pentru că urmează niște dezvoltări cât se poate de interesante. „Momentan dețin franciza Miradis, o franciză imobiliară pe care vreau să o dezvolt internațional. De asemenea, dezvolt aplicația Dreamtter, o aplicație de obiective, care leagă mentorul de discipol, și care sper că va avea birouri în toată lumea, dacă intuiția nu mă va înșela și va avea succesul urmărit”, spune Ștefan Mandachi.

Cu alte cuvinte, focusul antreprenorului este acum pe educație antreprenorială și dezvoltare personală. „Deși avem tot mai mulți antreprenori în țară, antreprenoriatul este făcut după ureche, în lipsa educației, a unor obiective clare și a unui mindset potrivit”, explică Ștefan Mandachi de ce interesul său se îndreaptă către dezvoltarea acestui domeniu. „Întrucât am investit sute de mii de euro în educația mea, sunt foarte interesat de industria educației online, de mulți ani. Încă de când l-am întâlnit în persoană pe Brian Tracy la o conferință, în urmă cu nouă ani. Îi citisem cărțile, iar când l-am văzut cum motiva, inspira și educa antreprenorii, l-am admirat nespus. Apoi, acum șapte ani, l-am văzut în acțiune, la Londra, pe Tony Robbins. Un orator desăvârșit, m-a fascinat, a devenit exemplul meu. Îmi doream cu patimă să îi inspir, educ și să îi motivez și eu pe antreprenori, la fel ca el. E modelul meu de mentor. De fapt, modelul meu de mentor e o combinație dintre Tony Robbins, Grant Cardone, Alex Hormozi și Dan Lok. Fac asta pentru că mă pasionează total. Nu o fac pentru bani, deși îmi plac banii, ci pentru starea în care intru. Pe lângă domeniul educației online pentru antreprenori sunt preocupat de domeniul aplicațiilor cu AI”, spune Stefan Mandachi.

El e convins că învățarea continuă este esențială pentru un succes constant în business, dar recunoaște că există și variabile, cum ar fi atitudinea statului, care în România cam lasă de dorit. „Antreprenoriatul aparține acelora care se educă în mod constant. Oamenii de afaceri care cred că succesul nu trebuie hrănit continuu cu educație vor eșua. Noi, antreprenorii, avem o mare șansă să prosperăm și, indirect, să ajutăm statul prin impozite și taxe. La ora actuală, doar statul ne poate opri cu taxe și impozite absurde. Pe fond, statul are harul să sperie antreprenorii, prin lipsa de predictibilitate fiscală. Mereu parcă ești amenințat că va crește o taxă. Nu ai nicio șansă să îți faci un plan de business pe mai mulți ani, pentru că statul schimbă regulile în timpul meciului. În niciun caz, în România nu există o atitudine pro business a statului”, spune Mandachi.

Cu toate acestea, consideră că antreprenorii sunt datori să facă totul pentru a deprinde instrumentele care îi ajută să devină mai performanți. „Antreprenorii se pot autoeduca, acum există foarte multe resurse în acest sens. De pildă, eu am la cursul Bizz Accelerator peste 300 de cursanți antreprenori. Cine vrea investește în educația proprie, nu așteaptă pomeni sau să-l împingă alții. Eu plătesc constant cursuri și pentru mine, și pentru angajații mei, sunt un devorator de educație antreprenorială”, arată Mandachi. În ceea ce privește evoluția României, perspectiva antreprenorului este clară. „Soluția este educația! În Europa, suntem pe ultimul loc la capitolul educație financiară. În țara noastră, oamenii ar trebui învățați cât de mult contribuie antreprenorii la binele general, prin taxe și impozite”, încheie Ștefan Mandachi.