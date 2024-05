Argintul a înregistrat o creștere de 20% a prețului de la începutul anului

Prețul argintului a crescut cu 20% de la începutul acestui an. Potrivit grupului Tavex, la baza acestei majorări stau o producție deficitară și o cerere din ce în ce mai mare. În ultimii nouă ani, cererea de argint a crescut cu peste 12%. Această creștere a fost impulsionată, în mare parte, de cererea industrială pe segmentul panourilor fotovoltaice și al mașinilor electrice. Întregul sector electronic a înregistrat din 2015 până în 2023 o creștere în cererea de argint de peste 63%.

Cu un randament mediu anual de 9% în ultimii 20 de ani, argintul este un instrument excelent de protecție împotriva inflației. Deși este a doua marfă din lume, după petrol, ca număr de utilizări (peste 10.000), argintul este extras ca subprodus. Aproximativ 70% din argintul extras din mine este subprodus, ceea ce înseamnă că este adiacent altor metale precum cupru sau nichel.

„Fiind mult mai accesibil decât aurul ca preț, din ce în ce mai mulți investitori se întorc către argint având senzația că au pierdut trenul aurului. Prețul aurului a avut parte de o performanță excepțională de la începutul anului 2024. Doar anul acesta, metalul galben s-a apreciat cu peste 15% în majoritatea valutelor din lume. Însă producția de argint nu poate fi prezisă cu exactitate, spre deosebire de cea de aur. Neputând estima nivelul producției, este problematic întrucât cererea crește de la an la an. Cu cât cererea depășea din ce în ce mai mult oferta, au început să apară deficitele de argint. Astfel de deficite se înregistrează constant din anul 2019 inclusiv, iar soldul actual al deficitului este de peste 25.700 de tone, echivalentul unui an de producție minieră. Deocamdată, acest deficit a fost acoperit de rezervele de argint din seifurile din Londra și New York, doar că și acestea sunt finite”, spune Victor Dima, Managerul Departamentului de Trezorerie al Tavex România.

Trecerea către o economie sustenabilă presupune o nevoie crescândă de argint. Aceste deficite sunt potențate și de cererea de argint ca metal pentru lingouri și monede de investiții, bijuterii și argintărie. Considerând toate aceste aspecte, experții se așteaptă la creșteri în prețul argintului în următorii ani.

Totuși, la nivelul Europei există un impediment în ceea ce înseamnă achiziția de argint, mai precis impozitarea prețului final al argintului cu taxa pe valoare adăugată (TVA). Cota impusă în România este de 19%. Însă, la revânzare, prețul de achiziție al oricărui comerciant de metale prețioase este cel fără TVA. Din acest motiv, recomandarea reprezentanților Tavex este deținerea argintului pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, pentru a recupera atât diferența de preț cauzată de TVA, cât și pentru obține un randament care să depășească rata inflației.

Argintul a fost folosit ca monedă mii de ani, de la grecii antici până la americanii secolului al XX-lea. Un trecut atât de bogat, dar și un prezent orientat către un viitor mai verde, asigură creșteri semnificative în prețul argintului în perioadele care urmează.