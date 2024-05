Tavex România își consolidează poziția pe piața de aur de investiții și anunță o cifră de afaceri de aproape 22 de milioane de euro în 2023

Grupul Tavex, cel mai mare comerciant de aur de investiții din Europa de Nord și un jucător important pe piața din România și Europa de Sud-Est, anunță o cifră de afaceri de aproape 22 de milioane de euro în 2023 în țara noastră. Compania estimează o creștere de 30% a business-ului la finalul anului 2024. Tot anul trecut, Tavex România a vândut peste 30.000 de lingouri de aur și peste 10.000 de monede de aur. Astfel, compania continuă să își consolideze poziția pe piața națională dar și pe cea internațională privind aurul de investiții.

Pe parcursul anului 2023, compania a vândut în total 360 kg de aur, deși cantitățile vândute au fost mai mici comparativ cu anul precedent, când războiul din Ucraina început în 2022 și a dus la o creștere rapidă a achizițiilor de aur.

În primele trei luni ale anului 2024, Tavex a vândut 81 kg de aur pe piața din țara noastră. Cifra de afaceri cu care compania a încheiat primul trimestru al acestui an se ridică la 5 milioane de euro, aferentă segmentului de aur de investiții și nu include cifra de afaceri pentru operațiunile de schimb valutar. În ceea ce privește preferințele cumpărătorilor, interesul este orientat către achiziția de lingouri, în proporție de 65% și respectiv de monede, într-un procent de 35%.

„Într-o piață incertă, cu inflația și ratele dobânzilor în creștere, aurul devine o alegere tot mai populară pentru protejarea economiilor. Dacă vorbim despre piața internațională, oamenii încep să realizeze că aurul de investiții ar trebui să facă parte din portofoliul lor și că este un activ valoros pentru siguranță în aceste vremuri nesigure. Pe piața locală, conceptul de aur de investiții și beneficiile unui astfel de activ au încă oportunități semnificative de a fi explorate. Aici intervine rolul nostru, acela de a educa piața locală și de a oferi oamenilor o opțiune de a-și proteja economiile. Băncile centrale continuă să adauge aur ca opțiune de investiții în portofoliile lor, iar noi observăm un interes tot mai mare din partea clienților noștri, atât de la investitorii mari, cât și de la cei mici”, spune Victor Dima, Managerul Departamentului de Trezorerie, Tavex România.

Prețurile produselor puse la vânzare de companie sunt accesibile pentru toate categoriile de public și pornesc de la 400 lei pentru un gram de aur și ajung până la 36.000 lei pentru un lingou de 100 grame. Clienții au inclusiv opțiunea de a achiziționa lingouri de dimensiuni și mai mari, disponibile doar la cerere, precum lingouri între 1 kg și 12,5 kg sau mai mult, preferate, de regulă, de clienții instituționali.

Cel mai bine vândut produs al companiei a fost lingoul de 1 gram, acesta având și o promoție atractivă pentru investitori: la achiziționarea unui lingou de 1 gram în fiecare lună, timp de 12 luni consecutive, clienții primesc un lingou gratuit.

„Suntem încântați de performanța raportată în 2023, în ciuda provocărilor economice globale. Cu o cifră de afaceri de 22 de milioane de euro, am reușit să ne consolidăm poziția pe piața de investiții în aur și continuăm să ne extindem. Acest lucru este reflectat în creșterea vânzărilor de lingouri și monede, precum și în interesul sporit al clienților noștri pentru produse de înaltă calitate. Pe măsură ce ne continuăm expansiunea, rămânem dedicați educării pieței locale cu privire la beneficiile investiției în aur. Suntem încrezători că 2024 va aduce noi oportunități și realizări remarcabile pentru Tavex”, spune Dimo Stefanov, CEO Tavex România.

Grupul Tavex a înregistrat 164.000 de clienți noi în 2023, comparativ cu 268.000 în 2022, o scădere atribuită în mare parte războiului din Ucraina. Tavex are în plan creșterea echipei actuale, formată în prezent din 25 de angajați în România.

Unul dintre obiectivele principale ale Grupului Tavex este de educare a pieței locale cu privire la beneficiile investiției în aur. Compania oferă informații și suport clienților pentru a înțelege mai bine cum își pot proteja valoarea economiilor prin achiziționarea de aur. Clienții au posibilitatea de a cumpăra aur online sau direct din locațiile fizice Tavex, cu opțiuni flexibile de plată. Astfel, cumpărătorii au varianta de a plăti cash până la 5.000 lei în cazul produselor livrate și până la 10.000 lei direct în locații, iar pentru sume mai mari, opțiunea de transfer bancar.

„Prețul aurului se comportă într-un mod cel puțin ciudat. Deși acesta este, în general, invers corelat cu indicatori precum bursa și randamentul obligațiunilor, regula aceasta nu se mai aplică de doi ani. Cererea de aur scade în țările din Vest, și crește în cele din Est. Aceste tendințe pun sub semnul întrebării integritatea economiilor occidentale, mai ales pe fondul unor stagnări economice. Consider că prețul aurului are toate avantajele necesare pentru a atinge niveluri record și în lunile următoare”, spune Nicolae-Daniel Voloscsuk, Economist Tavex România.

În prezent, Tavex colaborează cu rafinării de renume mondial, inclusiv Monetăria Austriacă, Valcambi Suisse, PAMP, Perth Mint, China Great Wall Coins Investments LTD, United States Mint, Argor Heraeus, Royal Canadian Mint și Royal Mint, asigurând astfel calitatea și autenticitatea produselor oferite.