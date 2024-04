AROBS vizează o cifră de afaceri consolidată de aproximativ 500 milioane de lei, în 2024

AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, vizează în 2024 o cifră de afaceri consolidată de 494,9 milioane de lei şi un profit net normalizat de 48,8 milioane de lei, conform unui comunicat de presă.

În 2024, AROBS se va concentra pe procesul de integrare a entităţilor din grup, un proces care în unele cazuri va include şi absorbţia entităţilor achiziţionate pentru a simplifica structura Grupului, pentru a uşura operaţiunile între companii, reducerea costurilor şi a funcţiunilor redundante şi pentru maximizarea sinergiilor.

„2023 a fost un an de schimbări majore în zona de tehnologie, dar şi de modificări legislative care au avut impact asupra activităţii Grupului în ultimul trimestru al anului trecut. Aceste modificări continuă să pună presiune pe activitatea întregii industrii IT din România şi în 2024. Totodată, 2023 a fost un an cu presiune semnificativă pe profitabilitatea companiilor din domeniul IT. Din acest motiv, în 2024 preconizăm că va fi la fel de intens din această perspectivă şi, în AROBS, ne concentrăm pe optimizarea tuturor operaţiunilor”, a declarat Bogdan Ciungradi, CFO AROBS.

În ceea ce priveşte extinderea grupului, în 2024, se are în vedere extinderea organică în pieţele din Uniunea Europeană şi SUA, printr-o apropiere şi mai mare de clienţi şi de centrele tehnologice globale.

În 2023, AROBS a înregistrat o cifră de afaceri 427,3 milioane de lei la nivel consolidat, o creştere cu 43% faţă de 2022, EBITDA normalizată de 92,6 milioane de lei, o majorare cu 21% şi un profit net normalizat de 51 milioane de lei, în scădere cu 4% comparativ cu 2022, pe fondul procesului de integrare în grup a companiilor achiziţionate în ultimii doi ani şi jumătate.

AROBS Transilvania Software furnizează servicii şi soluţii software în diverse industrii, cu aproximativ 70 de parteneri din cadrul diviziei Software Services prezenţi în Europa şi America. Peste 11.000 de clienţi din Europa şi Asia folosesc produsele software ale companiei.