Audi investeşte patru miliarde de dolari într-o fabrică din SUA

Producătorul german de automobile de lux Audi intenţionează să investească aproximativ patru miliarde de dolari în construirea primei sale fabrici din Statele Unite, în statul Georgia, pentru a-şi extinde vânzările pe piaţa americană şi a reduce costurile generate de tarifele vamale, în timp ce grupul-mamă Volkswagen pregăteşte concedieri şi închiderea unor uzine din Germania, transmite CNBC.

Directorul general al Audi, Gernot Döllner, a apărat duminică decizia de investiţie, subliniind că aceasta reprezintă o strategie comercială pe termen lung şi nu o relocare a activităţilor industriale din Germania.

”Avem ambiţii mult mai mari pentru Audi în America. Statele Unite reprezintă a doua cea mai mare piaţă premium din lume, iar în prezent nu exploatăm pe deplin acest potenţial. Vom schimba acest lucru”, a declarat Döllner.

Investiţia a fost anunţată sâmbătă de preşedintele american Donald Trump, în timpul unui miting electoral organizat în Georgia, în apropierea amplasamentului viitoarei fabrici.

Proiectul este lansat într-un moment dificil pentru grupul Volkswagen, care derulează un amplu program de restructurare ce include eliminarea a 50.000 de locuri de muncă şi închiderea a patru fabrici din Germania, inclusiv a unei unităţi Audi, în perioada 2031–2034.

Döllner a precizat că decizia privind construirea fabricii americane a fost pregătită timp de aproximativ trei ani, compania analizând peste 70 de amplasamente şi purtând negocieri îndelungate cu autorităţile locale.

”Aceasta nu este o decizie împotriva Germaniei. Germania rămâne coloana vertebrală a Audi. Aici ne dezvoltăm automobilele, aici sunt create tehnologiile noastre, iar fabrica din Georgia nu preia nicio activitate din Germania”, a afirmat directorul general.

Un argument important pentru investiţia americană îl reprezintă tarifele vamale impuse de administraţia Trump automobilelor importate. În prezent, vehiculele produse în Germania sunt supuse unor taxe de 15% la intrarea pe piaţa americană, faţă de 25% anterior.

În 2025, tarifele vamale americane au costat Audi aproximativ 1,2 miliarde de euro, echivalentul a 1,4 miliarde de dolari. Compania importă în prezent toate automobilele comercializate în Statele Unite din Europa sau Mexic.

Noua fabrică din Georgia ar urma să înceapă producţia la începutul anilor 2030 şi să asambleze SUV-urile Audi Q7, Q8 şi Q9. Capacitatea anuală este estimată la până la 200.000 de vehicule, dintre care aproximativ jumătate vor fi exportate în afara Statelor Unite.

Audi devine astfel ultimul mare producător german de automobile premium care îşi stabileşte o capacitate de producţie în SUA, după Mercedes-Benz şi BMW.

Döllner a confirmat că administraţia Trump a solicitat companiei să anunţe investiţia în cadrul mitingului electoral din Georgia, organizat înaintea alegerilor legislative americane din 3 noiembrie.

Directorul general a susţinut însă că momentul anunţului a fost o coincidenţă, având în vedere durata pregătirii proiectului, şi că reprezentanţii Audi au acceptat invitaţia din respect pentru instituţia prezidenţială şi pentru Statele Unite.

Preşedintele Audi of America, Vito Paladino, a declarat că noua uzină va contribui la transformarea mărcii într-un competitor mai important pe piaţa americană şi a anunţat că vor fi prezentate ulterior informaţii suplimentare despre investiţii şi producţie.

Livrările Audi în Statele Unite au stagnat aproximativ în primele nouă luni ale anului 2026, după ce în 2025 compania înregistrase o scădere de 16% a vânzărilor faţă de anul precedent.