Președintele american Donald Trump a cerut joi o anchetă imediată cu privire la ceea ce el susține că a fost o decizie deliberată de a publica date ‘false’ privind creșterea economică înainte de alegerile de la mijloc de mandat din această lună, relatează AFP.

Biroul de Analiză Economică (BEA) al Departamentului de Comerț al SUA a revizuit miercuri creșterea anuală din trimestrul trei la 4,3% față de estimarea anticipată de 3,4% pe care a anunțat-o pe 29 octombrie. Partidul Republican al lui Trump a suferit pierderi mari la alegerile din 3 noiembrie.

‘Tocmai a fost dezvăluit că cifrele REALE ale economiei, publicate înainte de alegeri, au fost FALSE’, a transmis Trump într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, fără a furniza dovezi.

‘De ce nu a fost emis numărul corect înainte de alegeri? Cer o investigare imediată a acestei situații. Aceasta nu este o eroare mică, este o eroare masivă și intenționată’, a subliniat el.

BEA nu a răspuns la o solicitare de comentarii joi. Anterior, instituția a precizat că estimările privind PIB-ul pot diferi de cifrele finale, deoarece estimările anticipate pentru creșterea trimestrială nu au date sursă complete privind stocurile, comerțul și cheltuielile consumatorilor pentru servicii.

Mai târziu, joi, Trump le-a spus reporterilor că BEA ‘a făcut o greșeală’, dar că îi este greu să accepte că estimarea inițială a biroului privind PIB-ul pentru trimestrul al treilea ar fi putut fi cu aproape un punct procentual mai mică.

‘Vă vine să credeți asta?’, le-a spus Trump reporterilor la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, în Florida, unde își petrece vacanța de Ziua Recunoștinței. ‘Nici vouă nu vă vine să credeți că au ridicat (cifra) de la 3,4 la 4,3. Au ridicat-o cu aproape un punct procentual, lucru nemaiauzit în istorie’, a adăugat el.

Datele dintr-un articol din mai, unde unul dintre autori este directorul BEA, Vipin Arora, indică faptul că biroul și-a revizuit estimările trimestriale de PIB cu aproape un punct procentual sau mai mult de cel puțin patru ori în ultimii 25 de ani.

Vipin Arora și co-autorea Rebecca Pocase au descoperit că toate calculele privind PIB-ul publicate la 90 de zile după estimarea inițială au diferit cu o medie de 0,52 puncte procentuale de-a lungul acestui secol.

Anul trecut, Trump a concediat o reprezentantă dintr-o poziție de conducere la Departamentul Muncii, acuzând-o fără dovezi că a manipulat cifrele, o mișcare ce s-a adăugat la preocupările deja tot mai mari cu privire la calitatea datelor economice publicate de guvernul federal.