Banca Centrală a Rusiei avertizează că presiunile inflaţioniste rămân ridicate

Aşteptările inflaţioniste în rândul gospodăriilor din Rusia pentru anul viitor se situat la 13,4% în noiembrie, nemodificate faţă de octombrie, în timp ce presiunile inflaţioniste rămân ridicate, a apreciat Banca Centrală a Rusiei într-un raport publicat luni, transmite Reuters.

Luna trecută, Banca Centrală a Rusiei a majorat dobânda de politică monetară la 21%, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, pe măsură ce se luptă cu inflaţia într-o economie supraîncălzită.

Conform datelor date publicităţii, aşteptările inflaţioniste încă sunt la cel mai ridicat nivel din acest an. Deşi inflaţia generală a încetinit în octombrie, comparativ cu septembrie, încetinirea a fost determinată de componentele volatile, cum ar fi preţurile din turism şi transportul de pasageri. Cei mai mulţi indicatori ai creşterii preţurile s-au majorat în octombrie, comparativ cu septembrie, ceea ce sugerează că sporirea cererii continuă să depăşească capacitatea de a extinde producţia de bunuri şi servicii, a precizat Banca Rusiei.

„Presiunile inflaţioniste persistente rămân aproape de vârful din acest an”, se arată în raport.

Următoarea reuniune a Băncii Rusiei va fi în 20 decembrie, oficialii declarând că o nouă înăsprire a politicii monetare este posibilă.

Economiştii apreciază că Rusia va fi nevoită să majoreze şi mai mult taxele pentru a putea finanţa războiul din Ucraina.

Proiectul de buget pe 2025 prevede că o treime din cheltuielile totale ale Rusiei, sau 6,3% din PIB, vor merge spre apărare, cel mai ridicat nivel de după Războiul Rece. În plus, pentru prima dată, ponderea cheltuielilor cu apărarea va fi dublă faţă de cea a cheltuielilor sociale.

Această creştere uriaşă a cheltuielilor militare generează inflaţie. Dobânzile în Rusia au atins cel mai ridicat nivel de după 2003 iar rubla a atins cel mai scăzut nivel din ultimul an în raport cu dolarul. În condiţiile în care sancţiunile occidentale exclud practic Rusia de pe pieţele internaţionale de obligaţiuni, opţiunile de finanţare ale Moscovei sunt limitate.

Guvernul rus a început deja să majoreze taxele pentru a finanţa războiul din Ucraina, care a intrat în al treilea an. O mare reformă fiscală este aşteptată să genereze venituri suplimentare echivalente cu 1,7% din PIB în 2025. Însă economiştii susţin că nu va fi suficientă.

În plus, aşteptata scădere a cotaţiei petrolului, principalul produs de export al Rusiei, este aşteptată să creeze noi probleme pentru finanţele Rusiei. Proiectul de buget pe 2025 pleacă de la ipoteza unei scăderi a preţului mediu al petrolului de la 70 de dolari per baril în 2024, până la 65,5 dolari per baril în 2027, ceea ce va diminua veniturile statului.