Barbu: În mai puțin de o lună de la demararea campaniei de plăți, au fost autorizate la plată 1,06 miliarde de euro

Peste un miliard de euro din fonduri europene și naționale au fost autorizați la plată în mai puțin de o lună de la demararea Campaniei de plăți în avans aferente anului 2026, a notat, miercuri, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

‘În mai puțin de o lună de la demararea campaniei de plăți, au fost autorizate la plată 1,06 miliarde de euro din fonduri europene și naționale. Le mulțumesc tuturor colegilor din APIA pentru mobilizarea exemplară prin care am reușit această performanță fără precedent ca în mai puțin de o lună să dublăm nivelul plăților către fermierii români! Am reușit împreună să deblocăm rapid plățile atât de necesare fermierilor noștri, mai ales în această perioadă în care au nevoie de finanțare pentru pregătirea noului an agricol. Îi asigur pe toți fermierii că ritmul procesării cererilor și efectuării plăților va rămâne la fel de alert, pentru că știm cât de important este ca fermierii să își primească subvențiile la timp’, a transmis ministrul.

Într-un comunicat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță ‘un ritm accelerat și rezultate fără precedent’ în cadrul Campaniei de plăți în avans aferente anului 2026.

‘În mai puțin de o lună de la demararea plăților, volumul financiar autorizat și dinamica procesării cererilor depășesc substanțial indicatorii înregistrați în aceeași perioadă a campaniilor de plăți din anii trecuți’, se arată în document.

Până în prezent, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), au fost autorizate la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans aferente anului 2026, fonduri în valoare de 1,061 miliarde de euro pentru un număr de 622.047 de fermieri din FEGA, FEADR și BN1 (cofinanțare de la bugetul național).

Prin comparație, în perioada similară din Campania 2025, la această dată fuseseră autorizate 503,838 milioane de euro pentru 553.545 fermieri.

Astfel, valoarea totală a fondurilor direcționate către fermieri este de peste două ori mai mare față de perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă că la această dată au fost autorizate la plată în plus 556,78 milioane de euro, iar valoarea medie autorizată per fermier a crescut de la aproximativ 910 euro la 1.705 euro (+87%).

Totodată, numărul de beneficiari a crescut cu 12,4%, respectiv 68.502 fermieri.

‘Prioritatea noastră a fost ca sprijinul financiar să ajungă rapid și direct în conturile producătorilor agricoli, într-un moment crucial pentru pregătirea noului an agricol. Faptul că am depășit borna de un miliard de euro într-un timp record confirmă eficiența măsurilor de simplificare și deblocare a fluxurilor administrative, pe care le-am luat împreună cu colegii din minister.

Această performanță remarcabilă a fost posibilă prin implicarea întregii echipe a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură’, a declarat Florin Barbu, citat în comunicat.