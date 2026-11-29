Obiectivele României la reuniunea extraordinară a Consiliului European au fost păstrarea nivelului fondurilor europene atât pe agricultură, cât și pe coeziune și o flexibilitate în modul de cheltuire a acestor bani, a declarat, vineri, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă, la Bruxelles.

‘O ședință a Consiliului European dedicată bugetului multianual 2028 – 2034, o etapă dintr-un proces. Care sunt obiectivele României în acest proces? În primul rând, există două capitole mari – unul care privește coeziunea și agricultura, acele fonduri europene cu care suntem cu toții obișnuiți, care au adus dezvoltare în multe din localitățile din România, pe de altă parte, mai multe programe care sunt grupate acum sub așa-numitul capitol de competitivitate. Obiectivele României sunt, în ceea ce privește primul capitol, o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care suntem obișnuiți, atât pe agricultură, cât și pe coeziune și o flexibilitate, sunt mai multe elemente tehnice aici, în modul de cheltuire a acestor bani, de exemplu ca, așa cum se întâmplă și acum, după perioada 2021 – 2027, să mai există niște ani în care să poată să fie făcute plățile, astfel încât șansele de a absorbi toți banii ăștia să fie mai mari’, a afirmat Nicușor Dan, după reuniunea extraordinară de la Bruxelles.

Potrivit acestuia, în ceea ce privește competitivitatea, interesul României este introducerea unor lanțuri valorice sau lanțuri de producție astfel încât companiile mai dezvoltate din Europa să trebuiască să se asocieze cu companii din țări mai puțin dezvoltate, cum este țara noastră, și în felul acesta România să poată ‘să profite’.

‘Și în acest capitol mare de competitivitate există un segment dedicat industriei de apărare, inclusiv pe mobilitate militară, infrastructură duală și interesul României este ca acest subcapitol să fie consistent. (…) Ieri a fost un proces din această dezbatere, care s-a bazat pe o propunere de negociere, a treia, formulată de președintele Consiliului, domnul Costa. E important de spus că România împreună cu Italia coordonează grupul de 17 state, așa-numiții ‘Prieteni ai Coeziunii’, și tot timpul, datorită faptului că noi ne coordonăm, pozițiile noastre sunt menținute. Deci, deși au fost reduceri substanțiale față de propunerea precedentă, reducerile cu privire la anvelopele naționale, aici este principalul interes al nostru, au fost insignifiante. De asemenea, în propunerea de negociere s-au păstrat acele elemente de flexibilitate pentru cheltuirea banilor pe care noi le-am cerut. În capitolul 2, de competitivitate, s-a păstrat referința la lanțurile de valoare. Deci, pe lucrurile importante, suntem bine’, a transmis șeful statului.

El a menționat că dezbaterea și blocajul de joi din cadrul reuniunii Consiliului European s-au referit la sumele totale. ‘Nu e o surpriză că s-a întâmplat asta. A fost un pas înainte în dezbatere așa cum s-a întâmplat și acum șase ani și așa cum s-a întâmplat și acum 14 ani. E absolut firesc’, a completat Nicușor Dan.