BlackRock, în dialog cu XTB România: Investițiile în sănătate, inteligență artificială și tranziția către energie regenerabilă – oportunități strategice pentru 2025

Investițiile în sectoare cheie ale economiei, precum inteligența artificială și digitalizarea, dar și tranziția către emisii reduse de carbon, se numără printre oportunitățile strategice pe care investitorii le-ar putea lua în considerare în perioada următoare. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile desprinse dintr-un recent webinar organizat de XTB România, la care a participat un invitat special de la BlackRock, unul dintre cei mai mari administratori de active la nivel global.

Matthias Zeinitzer, Wealth & Institutional Sales pentru Europa Centrală și de Est la BlackRock, a discutat cu Claudiu Cazacu, Consultant Strategist la XTB România, o serie de subiecte importante din actualitatea financiară și a analizat posibilele evoluții în peisajul economic global.

Evenimentul a oferit conținut educațional important pentru investitorii români, care au avut ocazia să înțeleagă mai bine contextul macroeconomic actual, astfel încât deciziile financiare pe care le vor lua în viitor să fie mai bine fundamentate.

Mai jos este o parte din informațiile prezentate în cadrul webinarului organizat de XTB România de către specialistul BlackRock.

Unde ne aflăm acum

Economia globală se află, în prezent, în proces de recuperare după două șocuri majore: pandemia și creșterea inflației, însoțită de majorarea ratelor dobânzilor. În acest context, peisajul economic trece printr-o remodelare, ceea ce înseamnă că direcțiile viitoare ale investitorilor din întreaga lume ar putea fi într-o continuă schimbare în perioada următoare.

Cu alte cuvinte, investitorii sunt încurajați să identifice sectoarele economiei care vor crește în anii următori, pe măsură ce consolidează noi tendințe, precum inteligența artificială, care ar putea deveni principalul motor al dezvoltării.

Factori importanți care modelează în prezent economia

Viitorul economic este influențat de patru factori principali care merită urmăriți:

Demografia – Îmbătrânirea populației în piețele dezvoltate deschide noi oportunități de investiții în industrii care deservesc acest segment, precum sectorul sănătății, locuințele pentru seniori și tehnologiile medicale. Deglobalizarea – Se observă o scădere treptată a nivelului de globalizare, accentuată de factori politici și economici. Aceasta duce la o creștere a investițiilor locale, în timp ce piețele emergente devin o oportunitate strategică. Digitalizarea (AI) – Acest domeniu este un factor esențial al dezvoltării, implicând industrii variate, de la semiconductori la transport și utilități. Impactul digitalizării asupra cheltuielilor generale și productivității este, de asemenea, remarcabil. La fel de vizibil este modul în care progresul din acest domeniu se extinde și în alte industrii. De exemplu, dacă ne imaginăm cum AI poate revoluționa sănătatea, diagnosticarea și multe alte ramuri ale acestui sector, răspunsul este că suntem abia la început. Decarbonizarea – Investițiile în surse de energie regenerabilă, vehicule electrice și tehnologii prietenoase cu mediul vor continua să crească, pe măsură ce economiile lumii adoptă politici mai sustenabile.

Strategii de investiții pe un orizont de timp de 6-12 luni

În acest context, o abordare dinamică este binevenită din perspectiva investitorilor, care ar putea fi nevoiți să-și ajusteze portofoliile mai frecvent decât o făceau în trecut.

În sectorul acțiunilor, domenii precum inteligența artificială și digitalizarea din SUA sunt favorizate, datorită adoptării rapide a noilor tehnologii. În plus, piața japoneză oferă oportunități interesante datorită reformelor corporative și ajustării la un regim de inflație pozitivă.

Veniturile fixe redevin, de asemenea, o clasă de active atractivă, oferind oportunități fără a fi necesare investițiile în instrumente financiare cu maturități foarte lungi.

Acest lucru înseamnă că investitorii pot „rămâne în segmente mai scurte” ale curbei randamentelor, pentru a valorifica oportunitățile, în condițiile în care inflația se menține la un nivel mai ridicat decât de obicei.

În ceea ce privește perspectivele pentru 2025, ETF-urile pot reprezenta un instrument popular pentru segmentul de retail în construirea unor portofolii bine diversificate. Atunci când alegeți un ETF, ar trebui să luați în considerare mai mulți factori:

Indice: Alegeți un indice relevant pentru strategia dumneavoastră, cum ar fi S&P 500 pentru o diversificare largă sau indici specializați, precum S&P Information Technology, pentru concentrarea pe un anumit sector. Metoda de replicare: ETF-urile pot folosi replicarea completă (toate componentele indicelui) sau replicarea bazată pe instrumente derivate. Fiecare metodă are avantaje și dezavantaje, iar alegerea depinde de preferințele investitorului. Costurile implicate: Luați în calcul atât TER-ul (taxa de administrare), cât și costurile de tranzacționare, cum ar fi spread-urile bid-ask și posibilele costuri de conversie valutară. Experiența: Analizați istoricul ETF-ului, dimensiunea acestuia și varietatea produselor oferite de furnizor.

Despre XTB

XTB este o companie fintech globală care oferă investitorilor individuali acces instantaneu la piețele financiare din întreaga lume prin intermediul unei platforme inovatoare de investiții online și al aplicației mobile XTB. Înființată în Polonia în 2004, în prezent sprijinim peste 1,2 milioane de clienți la nivel global în realizarea ambițiilor lor investiționale.

La XTB, suntem dedicați dezvoltării continue a platformei de investiții online care le permite clienților noștri să tranzacționeze peste 6.700 de instrumente, inclusiv acțiuni, ETF-uri, CFD-uri bazate pe perechi valutare, mărfuri, indici, acțiuni, ETF-uri și criptomonede. Odată cu lansarea recentă a Planurilor de investiții, un produs de investiții pasive pe termen lung, clienții noștri pot acum debloca potențialul în creștere al ETF-urilor și își pot diversifica portofoliile în mod eficient. Pe piețele cheie, oferim rate ale dobânzii pentru fondurile neinvestite, permițând investitorilor să își pună banii la lucru și să beneficieze chiar și atunci când nu investesc activ.

Platforma noastră online este o destinație de top pentru investiții, analiză de piață și educație. Oferim o bibliotecă extinsă de materiale educaționale, videoclipuri, webinarii și cursuri pentru a ne ajuta clienții să devină investitori mai buni, indiferent de experiența lor în tranzacționare. Echipa noastră de servicii pentru clienți oferă asistență în 18 limbi și este disponibilă 24/5 prin e-mail, chat sau telefon.

În peste două decenii de activitate pe piețele financiare, am ajuns la peste 1.000 de angajați. XTB are sediul central în Polonia și are birouri în mai multe țări din întreaga lume, inclusiv Marea Britanie, Germania, România, Spania, Republica Cehă, Slovacia, Portugalia, Franța, Dubai și Chile.

Din 2016, acțiunile XTB sunt listate la Bursa din Varșovia. Suntem reglementați de cele mai mari autorități de supraveghere din lume: Autoritatea de Conduită Financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, Cyprus Securities & Exchange Commission, Autoritatea pentru Servicii Financiare din Dubai și Comisia pentru Servicii Financiare.