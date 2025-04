Companiile folosesc tehnologii de ultimă oră în infrastructura din România pentru a reduce impactul asupra mediului

Într-o perioadă în care lumea se confruntă cu provocări ecologice, economice și sociale, sunt companii importante din România care știu cum este să investești profitabil în soluții durabile, în tehnologii prietenoase cu mediul și să folosești resurse regenerabile. Lideri din diverse sectoare ale economiei au explicat care este cheia pentru o dezvoltare economică sustenabilă și responsabilă.

Idei și proiecte de succes au fost prezentate în cadrul conferinței cu tema “Smart solutions for tomorrow. Sustenabilitate și responsabilitate – căi sigure pentru o dezvoltare durabilă și prosperă”, organizată de Antena 3 CNN. Printre exemplele de bune practici s-a numărat și modelul de lucru adoptat de compania Unitip Global, reprezentată de Adrian Crețu.

„Compania noastră este o societate care a crescut de la an la an, natural, organic. Am ajuns, în momentul de față, la peste 300 de angajați – angajați din zona Ilfov, acolo unde noi ne desfășurăm activitatea în infrastructură rutieră, rețele de apă și canal. Avem, de asemenea, și peste 350 de utilaje. Și când spun acest lucru, vreau să mă refer la faptul că noi încercăm să eficientizăm absolut totul și să lucrăm pe sistemul truselor de lucru. Aceea de a forma echipe din oameni specializați pentru a face o anumită lucrare, utilaje necesare pentru acea lucrare și, bineînțeles, echipamente.”

Adrian Crețu subliniază că eficiența operațională nu trebuie să vină în detrimentul sustenabilității. Dimpotrivă, tehnologia modernă permite reducerea semnificativă a amprentei de carbon în lucrările de infrastructură.

„Toate aceste lucruri ne ajută să ne mișcăm mai rapid, pentru că noi, cu șantierele, suntem într-un fel băieții răi din povestea asta, dar să știți că facem și lucruri bune. Spunea colegul de platou că vrea să atingă o cifră de 40.000 de tone de dioxid de carbon. Să știți că și noi putem să atingem cifra asta relativ ușor, doar cu 80 de km de drum, folosind o altă tehnologie decât cea de până acum. Compania noastră face lucrul acesta deoarece folosim stabilizatori de sol în locul excavării materialului și transportului lui și, pur și simplu, din patru etape rămânem doar cu trei, deoarece noi nu mai facem lucrări de săpătură.”

Prin soluțiile adoptate, compania reduce consumul de resurse și, implicit, impactul asupra mediului:

„Ca să fiu și mai elocvent: dacă un camion ar face această lucrare pe un kilometru și ar aduce piatră pentru terasamentul unui drum de categoria a cincea – drum local, pe care lucrăm noi – de la 100 de kilometri distanță, pentru acel kilometru acel camion ar înconjura o dată și jumătate Pământul. Folosind acești stabilizatori de sol, acest lucru nu se mai întâmplă. Într-adevăr, pare mult, dar sunt cifre reale, cifre verificate și, repet, 50 de tone la kilometrul acesta de dioxid de carbon economisim și noi prin ceea ce facem.”

Compania folosește și alte metode pentru a susține tranziția verde:

„Bineînțeles, mai avem și alte metode prin care punem umărul la sustenabilitate și lucrăm în verde. Reciclăm asfaltul – avem utilaje care fac acest lucru – și resturile din beton, care la fel sunt concasate și reutilizate în fundațiile drumurilor.”

În ceea ce privește eventualul impact al acestor tehnologii asupra mediului, Adrian Crețu clarifică:

„Doar mașinile, în cazul în care poluează, așa cum spunea și domnul ministru înainte, prin fabricarea lor. Tehnologia în sine și lucrările efective nu poluează.”