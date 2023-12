Blue își începe călătoria în industria de ridesharing prin campania de lansare „Călătorii, nu curse” semnată de Wave

WAVE semnează campania de lansare a celui mai nou serviciu de ridesharing disponibil în București, Blue, parte a grupului Autonom. Sub conceptul devenit slogan, „Călătorii, nu curse”, brandul beneficiază de o platformă de comunicare integrată ce cuprinde un mix dinamic de tactici și canale: OOH și indoor, radio, PR și evenimente, video, digital și social media.

Blue a intrat pe piață poziționându-se ca un challenger într-o industrie competitivă: singura companie de ridesharing 100% românească, orientată spre utilizatorii locali, cărora le oferă servicii sustenabile, accesibile și de calitate. Rolul WAVE a fost să capteze și să păstreze atenția publicului, să genereze awareness și share of voice, exprimând, în același timp, într-un mod captivant, ADN-ul brandului.

“Încă de când am primit brieful de pitch, am știut că acest proiect necesită un mix de capabilități și expertize, care să se completeze într-un concept creativ inovator, extrem de bine etapizat. Am lucrat, în primul rând, pe o bază strategică foarte solidă, care ne-a permis să construim o campanie integrată, în linie cu valorile și planurile brandului, nevoile consumatorilor și tendințele industriei. Mai departe, am creionat mesajele potrivite pentru fiecare mediu, astfel încât să ducem comunicarea într-o zonă mult mai orientată spre utilizatorii serviciului, făcându-i, astfel, să se simtă recunoscuți și apreciați. Blue este un brand creat pentru nevoile fiecărui oraș în care va activa, iar promisiunea sa este cea de a se adapta constant infrastructurii și publicului său, pentru a oferi experiențe remarcabile”, a declarat Manuela Silică, Business Development Director WAVE.