BNR: Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2026 cu 0,7%

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2026 cu 0,7% față de august 2026 (-0,02% în termeni reali), până la nivelul de 480,263 miliarde lei, arată datele publicate vineri de Banca Națională a României (BNR).

Creditul în lei, cu o pondere de 66,8% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,8%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33,2% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,7% (0,3%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,2% (1,4% în termeni reali), pe seama majorării cu 4,5% a componentei în lei (-2,0% în termeni reali) și cu 16,3% a componentei în valută exprimată în lei (11,9% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna septembrie 2026 de 2,9% față de luna august 2026, până la 298,254 miliarde lei. În raport cu septembrie 2025, acesta s-a majorat cu 15,7% (8,5% în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii septembrie 2026 un sold de 816,213 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 0,4% (-0,4% în termeni reali ) față de luna august 2026, iar în raport cu septembrie 2025 s-a majorat cu 8,4% (1,7% în termeni reali).