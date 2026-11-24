Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit s-a majorat în octombrie 2026 cu 1,5% față de luna anterioară (0,7% în termeni reali), până la aproape 487,618 miliarde lei, informează Banca Națională a României printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, creditul în lei, cu o pondere de 66,1% în volumul total al creditului neguvernamental, a înregistrat o creștere de 0,5%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33,9% în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 3,6% (2,4% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 9,4% (2,3% în termeni reali), pe seama majorării cu 4,9% a componentei în lei (-1,9% în termeni reali) și cu 19,5% a componentei în valută exprimată în lei (13,7% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna octombrie 2026 de 2,1% comparativ cu septembrie 2026, până la 304,627 miliarde lei. În raport cu octombrie 2025, acesta s-a majorat cu 17% (9,4% în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii octombrie 2026 un sold de 827,487 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,4% (0,6% în termeni reali ) față de septembrie 2026, iar în raport cu octombrie 2025 s-a majorat cu 9,1% (2% în termeni reali).