Bogdan Ivan: Am propus, la Vilnius, crearea unui cloud AI care să deservească Europa Centrală şi de Est

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistriţa, că, în cadrul Summitului Iniţiativei celor Trei Mări organizat la Vilnius, a propus din partea României crearea unui cloud AI menit să deservească ţările din Europa Centrală şi de Est.

Acest cloud, spune ministrul, ar urma să devină un sprijin şi pentru companiile private, având în vedere intensitatea atacurilor cibernetice.

„România se confruntă zilnic cu o medie de 25.000 până la 50.000 de atacuri cibernetice. Dintre acestea, sunt unele care şi reuşesc, unul la câteva sute de mii. Infrastructura energetică este una critică. Nu mă simt tare confortabil când văd că am avut un atac masiv asupra Nuclearelectrica. Nu este cel mai frumos sentiment pe care poţi să îl ai. Nu vreau să îmi imaginez ce ar însemna să paralizeze reţeaua electrică din Transilvania sau din Cluj, măcar o oră, să nu ai semafoare, să nu ai internet, să nu mai ai nimic. Aşa că, în acest capitol, în cadrul Summitului Iniţiativei celor Trei Mări, la care am fost ieri împreună cu giganţii din tehnologie, cu şefi de state din cele 13 state membre, am venit cu o propunere foarte clară din partea României: un cloud AI care să deservească întreaga zonă a ţărilor baltice şi din Europa Centrală şi de Est, tocmai pentru a da posibilitate companiilor, inclusiv celor din energie, să construiască această capabilitate. Nu o să poţi să pui E.ON şi pe toţi ceilalţi operatori să îşi facă singuri propriul cloud AI şi sistem de operare. Nu, este de ajuns să creezi infrastructura, iar ei să plătească punctual pe cât folosesc din această infrastructură online. Pentru că nu poţi să dezvolţi doar statul şi să laşi privatul în urmă”, a arătat ministrul.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unui eveniment în domeniul energiei regenerabile – Green Energy Forum, la care au mai participat, din partea Executivului, secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, şi secretari de stat de la Ministerul Mediului, Pădurilor şi Apelor şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Bogdan Ivan a făcut referire şi la cloudul guvernamental, lansat în licitaţie publică în această săptămână, despre care a spus că va dispune de cea mai modernă tehnologie existentă la nivel mondial şi că va include componenta de securitate cibernetică.