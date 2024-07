Bogdan Ivan: Sper să avem servicii de cloud guvernamental până la finalul lui 2024, începutul lui 2025

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, a anunţat că îşi doreşte să avem servicii de cloud guvernamental până la sfârşitul acestui an sau începutul lui 2025. El a menţionat că printre serviciile publice care vor fi digitalizate în perioada următoare se află cele legate de evidenţa populaţiei, permis, buletin, paşaport, dar şi cele legate de tranzacţii imobiliare sau auto.

”Vorbim despre un an extrem de complicat, vorbim despre faptul că lucrăm în paralel pe lângă debocarea cloud-ului guvernamental, care acum se află în procedură de evaluare a ofertelor, 70% din valoarea întregului proiect de cloud se află în momentul de faţă în derulare în timp ce peste 20% din acest proiect deja a fost atribuit. Vom reuşi, conform prognozei colegilor mei să avem un câştigător declarat în mod normal până la finalul acestui an şi sper să avem şi servicii de cloud guvernamentel, aşa cum am promis, până la finalul lui 2024, începutul lui 2025. Toate aceste lucruri pentru a veni în paralel cu aplicaţia unică a statului, pe care am contractat-o, la care lucrăm în momentul de faţă, prin care serviciile publice, care vin astăzi de la mai multe ministere, de la Ministerul de Interne, de la Ministerul Muncii, de Ministerul de Externe, de la toate celelalte agenţii guvernamentale care sunt migrabile ca servicii în această aplicaţie unică vor fi active începând cu finalul acestui an şi vor fi populate integral până la finalul anului 2026”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a mai anunţat şi faptul că va fi lansată în achiziţie publică platforma naţională de interoperabilitate.

”Este un progres uriaş din acest punct de vedere. Şi mai mult pentru a ne asigura că vorbim acelaşi limbaj tehnic împreună cu administraţia publică locală şi cu cea centrală, deja suntem pregătiţi să lansăm în achiziţie publică platforma naţională de interoperabilitate prin care ne asigurăm că atât o primărie de comună sau de oraş, cât şi o agenţie guvernamentală sau un minister vor putea să aibă datele interoperabile şi ele vor putea să partajeze date atunci când un cetăţean doreşte să obţină un anumit serviciu public”, a explicat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. El a fost întrebat ce servicii publice vor fi digitalizate în perioada următoare.

”În momentul de faţă lucrăm la migrarea în cloud-ul guvernamental, pentru că deja suntem într-o fază avansată a procedurilor de achiziţie publică şi pentru a fi pregătiţi şi a nu pierde timp şi a începe migrarea atunci când avem deja atribuite aceste contracte, pot să vă dau exemple de la Ministerul Agriculturii, Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii, care ne-au făcut o mapare foarte simplă bazată pe două criterii extrem de importante. O dată care sunt cele mai folosite servicii publice de către cetăţeni, care e frecvenţa cu care oamenii au cerut acele documente sau servicii publice, şi doi, care pot să fie cel mai rapid migrate în cloudul guvernamental şi automat în aplicaţia unică a statului român. Aşa că, în mare parte vorbim despre servicii de evidenţa populaţiei, permis, buletin, paşaport, documente de muncă, documente legate de proprietate, documente legate de tranzacţii imobiliare sau auto de exemplu”, a explicat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

El a dat şi un exemplu în acest sens.

”Vei putea în acea aplicaţie, când va fi gata să vinzi maşina de pe un posesor pe alt posesor, iar transferul ei, din punct de vedere legal, să fie făcut automat de către stat fără să-i pui pe oameni să meargă pe drum, să se semneze un anumit act notarial. Ei vor primi după asta direct documentele, va fi radiată maşina de pe posesorul vechi şi va fi înscrisă pe cel nou. Şi toate aceste operaţiuni care astăzi sunt extrem de birocratice şi se fac cu foarte mulţi paşi birocratici ele vor putea să fie făcute automatizat, direct, de către softurile la care lucrăm acum ca să le implementăm în România”, a mai transmis Bogdan Ivan.