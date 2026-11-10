Bolojan: Cei care au contestat în instanță deciziile PNL să retragă procesele sau nu vor fi în grupurile parlamentare

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii. El a explicat că măsura urmărește asigurarea coerenței votului și respectarea deciziilor politice ale partidului.

”Am luat decizia, pentru a păstra coerența votului în grupurile noastre parlamentare, pentru a fi cât se poate de clari, pentru a ne defini cât se poate de clar identitatea, ca să existe o decizie privind respectarea deciziilor grupurilor parlamentare în votul membrilor acestor grupuri, atât la Cameră, cât și la Senat, pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce privește procesele care au fost deschise de o parte dintre parlamentari pe tema deciziilor de principiu pe care un partid le ia în ceea ce privește recomandarea la vot. Și oriunde, de la un consiliu local, la un consiliu municipal, la un consiliu județean, în Parlament, acolo unde un partid decide o poziționare într-o problemă strategică importantă, legată de dezvoltarea unei comunități, legată de un proiect de investiții, legată de alegeri sau alte aspecte de genul acesta, este logic să existe o coerență între ceea ce decide un partid și votul grupului de consilieri”, a explicat Bolojan, după ședința grupurilor parlamentare liberale.

Președintele PNL a subliniat că fiecare parlamentar sau consilier este liber să voteze așa cum dorește, însă nu poate face acest lucru din interiorul grupului politic respectiv.

”Aceasta nu este valabil pentru PNL, este valabil pentru orice partid politic și ține de substanța unui partid politic. Deci fiecare poate să voteze așa cum dorește, dar nu din interiorul grupului politic respectiv. Aceasta a fost decizia”, a adăugat liderul liberalilor.

În ceea ce îi privește pe parlamentarii care au contestat în instanță dreptul partidului de a formula recomandări privind votul într-o problemă fundamentală au două posibilități: ”să retragă aceste procese sau mandatul care s-a dat conducerii acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri”.

”E o chestiune de claritate, de decență și de normalitate. Cât timp ești într-un grup politic și acel grup decide un anumit tip de vot, mi se pare de bun simț să-ți respecți colegii și grupul. Dacă nu, poți să faci politică în altă parte, dar nu în interiorul acestui grup”, a mai arătat Ilie Bolojan.

Liberalii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea PNL au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica drumul politic, a fost una dintre deciziile luate duminică, în ședința Biroului Politic Național al partidului.

Mai mulți liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma, au atacat în instanță deciziile luat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.