Guvernarea înseamnă să ai soluții și să îți asumi decizii, nu să cauți permanent vinovați pentru propriile greșeli, a transmis vineri președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

”Adevărata moștenire lăsată de Guvernul Ilie Bolojan. Sau cum adevărul iese întotdeauna la iveală. Raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, confirmă că deficitul bugetar este în scădere, cu 27 de miliarde de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Acestea sunt rezultatele Guvernului Bolojan. În timp ce PSD vorbește despre ‘greaua moștenire’, cifrele arată adevărata realitate. PSD încearcă să ascundă realitatea în spatele unor explicații care amestecă obligații financiare diferite. De fapt, PSD caută pretexte pentru că promisiunile făcute nu au acoperire, iar soluțiile promise nu există. Nu poți promite tuturor de toate, fără să te întrebi cine plătește nota. Guvernarea înseamnă să ai soluții și să îți asumi decizii, nu să cauți permanent vinovați pentru propriile greșeli”, a scris, pe Facebook, Abrudean.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că România se află pe o direcție corectă, iar execuția bugetară la zece luni arată un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 miliarde de lei.

‘Astăzi, Ministerul de Finanțe publică Raportul privind starea finanțelor publice. E un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, aceea că Guvernul și coaliția care îl susține să lucreze pe aceeași radiografie a finanțelor publice. Prin acest document ne propunem să instituim o regulă de transparență înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027. Trebuie să prezentăm situația exactă a resurselor, dar și a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât și obligațiile acumulate în timp pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate. Vreau să încep cu o constatare clară, confirmată chiar și în această săptămână la nivel european, prin prognoza europeană, dar și prin declarațiile comisarului Dombrowski: România se află pe o direcție corectă. Aceasta nu înseamnă că drumul este ușor, dar suntem în direcția corectă. (…) Am redus deficitul la 7,8% în 2025, iar execuția bugetară la zece luni din acest an arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut’, a spus Nazare.