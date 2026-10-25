Bolojan: Dacă nu menținem echilibrele țării, criza bugetară riscă să degenereze într-o criză economică

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Sfântu Gheorghe, că problemele legate de deficite și cheltuieli vor continua să reprezinte o provocare și pentru actualul sau viitorul guvern, avertizând că, dacă nu vor fi menținute echilibrele țării, există riscul ca o criză bugetară să degenereze într-o criză economică în care ar avea de suferit toți românii.

”Cât timp am consumat ani de zile mai mult decât ne-am putut permite și am trăit, practic, pe datorie, nu poți să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta. Și aceste probleme legate de deficite, de cheltuieli, vor fi o provocare și pentru actualul sau pentru viitorul guvern, pentru că lucrurile nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta”, a declarat Ilie Bolojan, după ședința Biroului Politic Județean al PNL Covasna.

Acesta a amintit că și-a asumat funcția de prim-ministru în 2025, într-o situație dificilă pentru România, însă reformele începute nu au putut fi duse până la capăt din cauza PSD și a moțiunii de cenzură.

”Mi-am asumat responsabilitatea de premier anul trecut într-o situație dificilă pentru România. N-a fost o înghesuială atunci pentru această funcție, pentru că toți oamenii responsabili din România erau conștienți că pentru a ne fi bine, prima dată o să ne fie rău. Și nimeni nu dorea să fie asociat cu aceste măsuri. Dar a fost o decizie de responsabilitate pentru țara asta. Am rezolvat o parte din probleme, am echilibrat o parte din buget, am redresat lucrurile. Dar, ca efect al întârzierilor generate de PSD în punerea în practică a reformelor și a moțiunii de cenzură care a dărâmat acest guvern, lucrurile nu au fost duse în totalitate până la capăt. Și un vot, de un fel sau altul, nu rezolvă problemele României”, a mai spus liderul PNL.

Bolojan a criticat înlăturarea Guvernului fără o alternativă, afirmând că acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă marcată de crize suprapuse, atât interne, cât și internaționale.

”Acțiunile pe care le-am catalogat ca iresponsabile de a dărâma un guvern fără să pui nimic în loc, s-au întâmplat într-o perioadă de crize suprapuse, atât crizele noastre interne, cât și externe. Deficitul, măsurile de corecție au generat o contracție economică pe care nu o putem nega. Seceta, pe care n-am mai avut-o în această parte de Europa de peste 100 de ani, ne-a creat probleme și n-a mai putut funcționa centrala de la Cernavodă, 20% din producția României de energie n-a mai fost operațională. Războaiele, cel din Ucraina, cel din Golf au generat niște crize globale, prețurile la combustibil au crescut foarte mult, tot ce ține de petrochimie, de îngrășăminte chimice. Sigur, pe acest fond nu este o perioadă ușoară, dar consider că acest guvern, dacă nu vrea să anuleze toate eforturile pe care românii le-au făcut în această perioadă, trebuie să continue lucrurile, să mențină echilibrele acestei țări, pentru că dacă nu menținem aceste echilibre, o criză bugetară degenerează într-o criză economică, în care au de suferit toți românii și trebuie să evităm această situație. Și în această conjunctură complicată, PNL a dat un vot de necesitate pentru a evita complicațiile pe care le-am fi avut”, a arătat Ilie Bolojan.