Bolojan despre noul Guvern: „Aţi văzut cumva că reduc TVA-ul?”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a acuzat, vineri, într-o discuţie cu liberalii buzoieni, actuala guvernare că a criticat creşterile de taxe făcute de guvernul pe care l-a condus fără a le anula acum.

”Ştiţi creşterea de TVA? A fost criticată în permanenţă. Acum e un guvern care a spus că ce-am făcut eu nu a fost bine. Aţi văzut cumva că reduc TVA-ul?”, a întrebat liderul PNL.

Şi tema impozitelor pe proprietate a fost adusă în discuţie de fostul premier.

”Impozitele… o să vedeţi la finalul anului: oare le reduc anul viitor? Înseamnă că, dacă nu le reduc, au minţit când au susţinut că nu trebuiau mărite”, a completat Bolojan.

Fostul premier a vorbit şi despre Legea salarizării în sectorul public, care nu a fost votată în vară: ”Dacă o votam, încasam 770 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. N-au votat-o. (…) Am pierdut banii. Am observat că aceiaşi oameni spun acum că votarea legii e o prioritate până la final de an. Întrebarea este: când au minţit oamenii? În vară, când am pierdut 770 de milioane, sau acum?”.

Bolojan a explicat şi logica legii pentru cei prezenţi la întâlnire.

”Cei care au salarii mult mai mari nu le mai cresc, iar la ceilalţi, care sunt mult mai mici, le cresc mult mai mult. Pentru că acum, dacă doar indexezi salariile, creezi şi mai mari diferenţe”, a mai spus Bolojan.