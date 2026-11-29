Premierul Luca Niculescu anunță că a discutat, vineri, cu ministrul afacerilor externe, Dan Neculaescu, despre rolul diplomației economice în susținerea economiei românești.

La întâlnire au participat șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României.

‘Avem două obiective clare: să atragem mai multe investiții în România, în special în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, și să ajutăm companiile românești să se dezvolte pe piețele externe. Îmi doresc ca ambasadele noastre să fie cât mai aproape de mediul de afaceri, să identifice oportunități și să valorifice mai bine parteneriatele strategice ale României și instrumentele oferite de Uniunea Europeană. O atenție deosebită trebuie acordată unor domenii precum energia, apărarea, materiile prime critice, cercetarea și inovarea’, scrie prim-ministrul pe pagina sa de Facebook.

Componenta economică va ocupa un loc important în vizitele și întâlnirile externe, inclusiv prin organizarea unor forumuri de afaceri, adaugă Niculescu.

‘Vom relansa activitatea comisiilor economice mixte și vom îmbunătăți coordonarea între instituțiile cu atribuții în acest domeniu. Avem diplomați cu multă experiență și competență. Vreau să valorificăm cât mai bine această resursă pentru dezvoltarea economiei românești’, precizează el.