Boloş: Au fost aprobate o serie de măsuri ce vizează stimularea investiţiilor, simplificarea procedurilor fiscale şi sprijinirea IMM-urilor

O serie de acte normative propuse de Ministerul Finanţelor pentru susţinerea mediului de afaceri, măsuri ce vizează stimularea investiţiilor, simplificarea procedurilor fiscale şi sprijinirea IMM-urilor, au fost aprobate în şedinţa de Guvern, a anunţat, joi, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

„Astăzi a fost o şedinţă de Guvern importantă, în care s-au aprobat o serie de acte normative propuse de Ministerul Finanţelor pentru a susţine mediul de afaceri, măsuri ce vizează stimularea investiţiilor, simplificarea procedurilor fiscale şi sprijinirea IMM-urilor. Le prezint pe scurt: a fost aprobat ajutorul de stat de aproape 100 de milioane de euro pentru fabrica Nokian Tyres la Oradea. Vorbim despre o investiţie totală de peste 620 milioane euro, pentru prima uzină de acest tip cu emisii 0 de CO2 din întreaga lume. Noua unitate de producţie are o capacitate planificată de 6 milioane de unităţi pe an şi asigură peste 500 locuri de muncă directe şi alte 250 de noi locuri de muncă indirecte, cu salarii peste media pieţei. Am suplimentat cu 85 milioane lei bugetul MF, bani care vor merge la mediul de afaceri, pentru plata sprijinului acordat pentru antreprenori prin schemele noastre de ajutor de stat: schema pentru dezvoltarea regională; schemele de ajutor de stat/minimis pentru susţinerea activităţii IMM-urilor”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a menţionat că, la solicitările operatorilor economici, cu care a şi avut o serie de consultări, a propus reglementarea aplicării graduale a sancţiunilor aplicate în domeniul e-Transport ce ţin de confiscare.

„În plus, prelungim perioada în care nu sunt aplicate sancţiuni pentru netrasmiterea coordonatelor GPS în sistemul e-Transport până la 31 decembrie. Am luat această decizie pentru a permite o tranziţie cât mai lină şi eficientă pentru toţi operatorii economici implicaţi, pentru ca aceştia să se poată conforma cerinţelor legale fără să suporte eventuale sancţiuni”, a menţionat Marcel Boloş.

Totodată, ministrul a precizat că a propus degrevarea contribuabililor persoane fizice de obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru declararea venitului estimat. Decizia a venit tot în urma consultărilor cu mediul de afaceri.

„De asemenea, am reglementat cadrul pentru implementarea declaraţiei unice inteligente, care va fi precompletată cu informaţiile deţinute de ANAF privind veniturile înregistrate/disponibile în baza de date a instituţiei. Paşii următori vor fi ca, la nivelul Ministerului Finanţelor, să creăm un grup de lucru cu mediul de afaceri, pentru ca structura formularului să fie creionată împreună cu specialiştii”, a mai scris ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.