Bugetele alocate pentru servicii IT sunt cu aproximativ 20% mai mici faţă de acum 2 ani

Bugetele alocate pentru servicii IT s-au diminuat cu aproximativ 20%, faţă de acum 2 ani, arată o analiză a OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software. Scăderea bugetelor pentru IT a fost determinată, în mare parte, de incertitudinile economice globale, de inflaţie şi de necesitatea companiilor de a prioritiza investiţiile esenţiale. Potrivit analizei, În România, flexibilitatea şi adaptabilitatea devin esenţiale pentru companiile de IT care doresc să îşi menţină clienţii şi să atragă noi proiecte, iar programatorii români au început să accepte salarii mai mici pe fondul scăderii numărului de proiecte şi al creşterii concurenţei.

”Industria IT din România, un sector în plină expansiune până acum câţiva ani, resimte din plin efectele crizei economice globale. Faţă de acum doi ani, bugetele alocate pentru servicii IT s-au diminuat cu aproximativ 20%”, conform analizei OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluţii software complexe şi inovaţii AI destinate industriilor aerospaţiale, de apărare şi de securitate cibernetică.

Această tendinţă de reducere a bugetelor alocate proiectelor IT este în concordanţă cu ceea ce se întâmplă la nivel internaţional, unde companiile, inclusiv cele din domeniul tehnologic, reduc cheltuielile şi caută soluţii mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Scăderea bugetelor pentru IT a fost determinată, în mare parte, de incertitudinile economice globale, de inflaţie şi de necesitatea companiilor de a prioritiza investiţiile esenţiale. Multe companii mari au apelat iniţial la outsourcing în India, atrase de costurile mai mici. Însă, în ultima perioadă, mare parte dintre acestea a revenit la furnizori din Europa de Est, inclusiv din România, ca urmare a neconcordanţelor de calitate şi livrare întâmpinate în Asia.

În ciuda acestui trend de revenire, bugetele rămân mai mici decât înainte de criză, fiind însă cu aproximativ 10-15% mai mari decât cele oferite pentru servicii din India, dar semnificativ mai reduse comparativ cu acum doi ani.

Tendinţele actuale din industria IT din România reflectă aceste schimbări. Pe lângă reducerea bugetelor, companiile IT sunt forţate să inoveze pentru a rămâne competitive. Utilizarea tehnologiilor de inteligenţă artificială (AI) şi automatizarea proceselor (RPA) au devenit soluţii esenţiale pentru optimizarea costurilor şi creşterea productivităţii. Iar programatorii români, care înainte aveau aşteptări salariale ridicate, au început să accepte salarii mai mici pe fondul scăderii numărului de proiecte şi a creşterii concurenţei.

La nivel internaţional, aceste tendinţe sunt confirmate de diverse studii. Rapoartele arată că, la nivel global, bugetele IT au scăzut cu aproximativ 20% în ultimii doi ani, în timp ce outsourcing-ul către regiuni cu forţă de muncă mai ieftină, precum India şi Filipine, a crescut iniţial, dar s-a confruntat cu probleme legate de calitate. Conform unui raport Deloitte, 63% dintre companii au menţionat reducerea costurilor ca principal beneficiu al outsourcing-ului. Totodată, integrarea AI şi automatizarea proceselor au devenit factori critici în creşterea eficienţei operaţionale şi a competitivităţii pe piaţă​.

În România, flexibilitatea şi adaptabilitatea devin esenţiale pentru companiile de IT care doresc să îşi menţină clienţii şi să atragă noi proiecte.

„Flexibilitatea a fost cheia succesului nostru în această perioadă. Având o structură organizaţională agilă, similară cu a unui start-up, am reuşit să adaptăm rapid preţurile pentru a răspunde cerinţelor clienţilor noştri. Această strategie ne-a permis să avem o vară extrem de aglomerată şi să atragem din nou clienţii vechi, fără a face compromisuri majore pe partea de profitabilitate”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

În ciuda provocărilor economice actuale, companiile din IT care integrează rapid tehnologii inovatoare şi îşi eficientizează procesele pot să-şi menţină competitivitatea şi să valorifice oportunităţi pe pieţele emergente. Flexibilitatea şi adaptarea la noile realităţi economice devin esenţiale pentru a asigura succesul pe termen lung.

OVES Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluţii software complexe şi inovaţii AI destinate industriilor aerospaţiale, de apărare şi de securitate cibernetică, înfiinţată în 2015 la Cluj-Napoca. Începând cu anul 2019, strategia OVES a inclus oferirea de servicii mai complexe de software development pentru proiecte din zona automotive, eCommerce, fintech, telecom, instituţii guvernamentale internaţionale etc., compania devenind partener tehnologic pentru proiecte complexe şi sofisticate din punct de vedere tehnologic. Anul trecut, OVES Enterprise şi-a extins activitatea cu o nouă linie de business, axată pe producţia de drone.

În prezent, mai bine de jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenţei artificiale şi big data. OVES Enterprise are, în prezent, peste 200 de angajaţi şi birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA şi Norvegia.