Bolojan: Sectorul IT&C a devenit un pilon esențial al economiei românești

‘În ultimele două decenii, sectorul IT&C a devenit un pilon esențial al economiei românești, cu peste 250.000 de profesioniști, o contribuție de aproape 8% din PIB și exporturi de servicii care depășesc zece miliarde de euro anual. Industria tech din România este un exemplu de dinamism, competență și spirit antreprenorial. Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) joacă un rol central în acest peisaj ca promotor al politicilor de inovație și susținător al educației digitale’, a spus Bolojan în mesajul său.

Potrivit acestuia, digitalizarea, inovația și tehnologia ‘nu sunt doar teme de viitor ci realități care ne modelează prezentul’.

În opinia președintelui interimar, România are toate premisele să devină un hub tehnologic regional, cu condiția să trateze inovația ca un fundament al dezvoltării economice.

‘Știm, desigur, că presiunile asupra industriei sunt reale, inclusiv în plan fiscal, în România. Înțelegem dificultățile create de recentele modificări legislative și ascultăm vocea acestui sector. România are nevoie de echilibru bugetar, dar și de politici inteligente care să păstreze atractivitatea pentru talente și investiții. Avem nevoie de o viziune comună să trecem de la o autonomie digitală bazată pe outsourcing, la un model central, pe proprietate intelectuală, produse inovatoare și branduri românești scalabile’, a transmis Ilie Bolojan.

El susține că acest obiectiv poate fi atins printr-o strategie națională coerentă, o coordonare interinstituțională, cu un capital uman bine pregătit, prin investiții în educație digitală și colaborări între universități și industrie, parteneriate public-private. ‘Toate aceste lucruri sunt vitale. Tinerii, femeile lider din companiile de tehnologie, românii din diaspora care se întorc sau investesc în ecosistemul local, sunt eroii discreți ai acestui viitor digital. Este responsabilitatea noastră să-i susținem și să le oferim condiții reale pentru dezvoltare’, a mai spus președintele interimar.

Acesta consideră că inteligența artificială trebuie tratată ca un potențial major și o responsabilitate pe măsură, finanțarea inovației ca un catalizator pentru creșterea startup-urilor românești de securitate cibernetică, care reprezintă o condiție de stabilitate într-un mediu digital tot mai vulnerabil.

În același timp, afirmă Bolojan, tehnologia nu mai este apanajul exclusiv al industriei IT, ci devine ‘un motor transversal de dezvoltare cu impact în sănătate, educație, industrie, agricultură, administrație’. ‘În ultimul timp, vorbim tot mai mult de industria de apărare, iar transformarea digitală nu mai poate fi privită ca un simplu proces de modernizare, ea este un salt curajos către viitor. Această direcție este susținută inclusiv la nivel european, prin rapoartele Draghi și Letta, care pledează pentru investiții masive în tehnologizarea și digitalizare’, a transmis Bolojan în mesajul său.

El a mai spus că România are o comunitate IT&C dinamică și inovatoare. ‘Trebuie să o păstrăm puternică și implicată în conturarea politicilor publice. Este un partener strategic, nu doar un contributor economic’, a conchis președintele Bolojan.

Peste 40 de speakeri din partea autorităților, mediului de afaceri și al celui academic participă, miercuri, la ANIS International Summit 2025, un eveniment de referință al industriei IT din România, organizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Tema ediției din acest an ‘Tehnologie și Inovație: Construind un viitor digital și competitiv’ a angajat dezbateri privind cele mai importante provocări și oportunități în transformarea digitală, inteligența artificială, securitatea cibernetică, finanțarea inovației și tehnologiile emergente.

Factori de decizie, experți din industrie și antreprenori și lideri în inovație participă, alături de reprezentanți ai companiilor din domeniu, la o zi plină de paneluri, conversații informale (fireside chat) și mese rotunde. Evenimentul se va încheia cu Gala ANIS 2025, care celebrează excelența, în opt categorii relevante pentru domeniul tehnologic de azi.

Printre vorbitorii invitați se numără: ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, secretarul de stat din Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș-Cristian Vlad, precum și Thomas Reynaert, vicepreședinte Government & Regulatory Affairs, EMEA, IBM, Răzvan Costache, Director of Innovation B2C, Bitdefender, Diana Rusu, Innovation Consultant, Banca Mondială, Cris Radu, VP Engineering Adobe & Site Leader Adobe România, Svetlana Stoilova, Lead Adviser, BusinessEurope și Florina Munteanu, Program Officer, European Cybersecurity Competence Centre (ECCC).

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii este asociația reprezentativă a industriei de IT din România. ANIS are peste 150 de companii membre, este un promotor al digitalizării și reprezintă interesele industriei de IT de 25 de ani, fiind un partener de dialog credibil care poate contribui la crearea de politici publice care să faciliteze valorificarea tehnologiei pentru dezvoltarea socio-economică.