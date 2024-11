Burduja: Avem o Ordonanţă de Urgenţă în Guvern care va elimina dubla taxare pentru capacităţile de stocare

Stocarea este prioritatea zero a sistemului energetic naţional, iar dacă toate planetele se vor alinia, mâine vom avea Ordonanţă de Urgenţă în Guvern care vizează eliminarea dublei taxări pentru energia stocată în baterii, a anunţat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Acesta a susţinut o conferinţă de presă la finalul evenimentului de semnare a Acordului de Intenţie între compania românească Sinteza S.A. şi gigantul internaţional Lockheed Martin pentru construcţia, la Oradea, a unei fabrici de baterii GridStar Flow, cu zero emisii de carbon.

„La preluarea mandatului am salvat acest apel care era propus pentru eliminare, pentru producţia de baterii. Astăzi, putem să anunţăm prima astfel de susţinere care înseamnă jumătate din costul investiţional. Capacitatea de producţie va fi de 30.000 de tone de electrolit negativ. Vara lui 2026 înseamnă prima producţie şi sunt convins că acest calendar va fi respectat. Stocarea este prioritatea zero a sistemului energetic naţional. Am lansat acum câteva zile un nou apel pentru achiziţia de capacităţi de stocare în baterii, de 150 de milioane de euro. Săptămânile trecute, deja, am semnat primele contracte din PNRR, de 20 de milioane de euro. Astăzi avem acest prilej, iar mâine (joi, n.r.), dacă toate planetele se aliniază, avem şi Ordonanţă de Urgenţă în Guvern care vizează inclusiv susţinerea stocării, prin care practic eliminăm dubla taxare. Adică, astăzi, o capacitate de stocare este taxată atât când energia din sistem se injectează în baterie, cât şi când se extrage din baterie, lucru care nu este corect şi a descurajat investiţiile în stocare. Deci, reglăm o problemă şi pentru viitor”, a menţionat Burduja.

Potrivit demnitarului, investiţia în noua fabrică de baterii de la Oradea va însemna dezvoltare economică pentru România şi creare de noi locuri de muncă.

„Multiplicăm efectul banilor europeni pentru economia românească, ceea ce înseamnă nu doar mai multă energie, deci facturi mai mici, preţuri competitive pentru mediul privat, energie sigură şi mai verde, dar şi un efect de dezvoltare economică din locuri de muncă şi investiţii. În februarie, anul curent, am fost la Boston şi am văzut cu ochii mei această minune. GridStar Flow, o tehnologie de ultimă generaţie de baterii, care nu depinde de materii prime din China sau din alte locuri. O tehnologie patentată de marea companie americană Lockheed Martin. Şi de atunci am lucrat acest proiect împreună cu partenerii noştri Lockheed Martin, cu Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu compania românească Sinteza, o companie de tradiţie în România, şi bineînţeles autorităţile locale şi judeţene din Oradea. Aşa s-au aliniat planetele să fie reţeta perfectă. Autorităţi locale super-performante care ştiu să atragă investiţii. Vedeţi şi exemplul Nokia Tyres şi multe altele. O companie românească într-un domeniu în care nu sunt foarte multe companii româneşti pe piaţă astăzi şi o companie americană, un parteneriat care înseamnă, iată, oportunităţi de dezvoltare. E doar un prim pas. Această investiţie înseamnă 50 de milioane de euro, din care 25 de milioane de euro vor fi asigurate de Ministerul Energiei prin PNRR”, a spus oficialul.

Lockheed Martin şi Sinteza S.A. au semnat, miercuri, o scrisoare de intenţie în vederea construcţiei la Oradea a unei fabrici de baterii GridStar Flow, cu zero emisii de carbon şi care permit obţinerea de energie durabilă şi stabilă, a anunţat compania românească, într-un comunicat de presă, transmis miercuri AGERPRES.

Potrivit sursei citate, acest acord stabileşte cadrul în care părţile vor începe procesul de dezvoltare a unei viitoare fabrici în valoare de 50 de milioane de euro, care va produce 30.000 de tone de electrolit negativ pe an, începând din vara anului 2026. Aceasta va fi prima fabrică europeană de acest tip şi cea mai mare din lume.

GridStar Flow este o baterie cu flux redox inovatoare, concepută pentru a promova accesibilitatea şi durabilitatea energiei curate. Fabricată în Andover, Massachusetts, şi proiectată pentru viitorul sectorului energetic, GridStar Flow funcţionează cu zero emisii de carbon şi permite obţinerea de energie durabilă şi stabilă.

Lockheed Martin este o companie globală de tehnologie de apărare care promovează inovaţia şi descoperirile ştiinţifice.

Sinteza S.A. este o companie românească cu peste 100 de ani de experienţă în industria chimică, având ca obiectiv tranziţia afacerii de la producţia de acid benzoic la energie verde.