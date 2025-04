Burduja: Nu ne deranjează să înlocuim dependența unor vecini față de Federația Rusă cu dependența față de resursele României

România este într-o poziție proprie de securitate sub umbrela NATO, ca parte a Uniunii Europene și cu cât vom investi mai mult în sectorul energetic cu atât vom avea o viață mai bună și o economie mai puternică, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

‘România trebuie să fie pe picioarele ei. O țară care este puternică are propria energie, nu depinde de alții, ba mai mult îi poate face pe alții să depindă de ea. De aceea am spus că nu ne deranjează să înlocuim dependența unor vecini față de Federația Rusă cu o dependență față de resursele României. (…) Nu vreau să speculez cu privire la motivațiile Federației Ruse, dar România este într-o poziție proprie de securitate sub umbrela NATO, ca parte a Uniunii Europene și, cu cât vom investi mai mult în sectorul energetic, cu atât vom avea o viață mai bună și o economie mai puternică’, a precizat Burduja, la Parlament, întrebat pe această temă.

El a adăugat că România va fi interesată să exporte, în condițiile în care anumite capacități vor fi disponibile în această direcție, după ce producția din Neptun Deep ‘practic se va dubla’.

‘Gazul din Neptun Deep va fi la 8 – 10 miliarde de metri cubi pe an, ne dublăm pur și simplu producția, va crește consumul, probabil 25 – 30%, deci anumite capacități vor fi disponibile și pentru export, că vorbim de frații noștri de peste Prut sau de centrul Europei, noi suntem deschiși. Cu siguranță, pentru un preț bun, România va fi interesată să exporte și să îi facă pe alții să depindă de noi’, a punctat Burduja.

Ministrul a precizat că România va sta ‘cel mai bine’ din punct de vedere energetic în 2031 – 2032.

‘Dacă am vorbit de aproape 1.300 de megawați anul trecut, anul acesta vor fi, cel mai probabil, 2.500 și în anii următori, la fel, pe măsură ce intră marile proiecte de parcuri eoliene și solare. Am făcut licitație pentru contracte pentru diferență și în total sunt 5.000 de megawați, anul trecut și anul acesta, doar din acea licitație. Toate vor fi puse în funcțiune. Cel mai bine vom sta și când vom avea reactoarele 3 și 4 în funcțiune, orizontul de timp este 2031 – 2032, atunci va fi și retehnologizarea gata la Cernavodă, atunci sigur vom avea și grupurile pe gaz de la Ișalnița, Turceni, nu mai zic de Mintia, unde avem o șansă bună să fie măcar 1.000 de megawați, anul ăsta, ceea ce e enorm’, a conchis Burduja.