Burduja susţine că toate numirile la companiile de stat din energie au respectat rigorile impuse de Ordonanţa 109

Numirile făcute la companiile de stat din energie au respectat rigorile impuse de Ordonanţa 109, iar acolo unde au fost reclamaţii Corpul de Control a evaluat respectarea cadrului legal, susţine ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Suntem în dialog cu experţii Comisiei Europene pe fiecare procedură în parte. Ele (numirile n.r.) au urmat aceste proceduri, rigorile impuse de Ordonanţa 109. Acolo unde am avut semne de întrebare sau reclamaţii, de fiecare dată am trimis Corpul de Control şi Corpul de Control a evaluat respectarea actualului cadru legal. Nu a găsit nereguli, nu a dispus măsuri de tipul reluării acestor proceduri. Sigur că în dialogul cu Comisia Europeană noi vom sta pe fiecare speţă în parte şi vom analiza ce avem de făcut. Sunt proceduri şi înainte de mandatul meu, sunt proceduri desfăşurate şi pe parcursul mandatului meu. Vom vedea exact ce e făcut, pentru că e un lucru la care ţin foarte mult”, a precizat joi Sebastian Burduja, la briefingul susţinut la Palatul Victoria.

Acesta a fost întrebat ce va face în legătură cu aceste numiri, în condiţiile în care Comisia Europeană a transmis că nu au fost respectate regulile şi că aceste numiri au fost politizate.

„Noi avem un dialog formal, instituţional şi bazat pe o corespondenţă scrisă cu doamna Céline Gauer (director general – Head of the Recovery and Resilience Task Force – Comisia Europeană) şi cu toţi experţii Comisiei Europene. Deci, pe fiecare speţă în parte am furnizat foarte multe documente, dovada anunţurilor, dovada criteriilor, procedurilor, paşilor urmaţi. Nu putem reduce totul la o asemenea concluzie. Vom lua fiecare speţă în parte şi vom corecta ceea ce este de corectat”, a subliniat el.

În ceea ce priveşte plângerile prosumatorilor care dau energie în reţea, dar nu îşi primesc banii la timp, ministrul Energiei a precizat că în cazul în care sunt astfel de situaţii, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) are tot dreptul „să le sancţioneze exemplar”.

„Ei au doi ani de zile să se compenseze cantitativ şi eu cred că lucrul acesta s-a întâmplat. Sigur, dacă depăşesc şi după doi ani de zile rămân cu un surplus injectat în reţea ar trebui să existe şi o compensare cantitativă. Acum doi ani de zile numărul prosumatorilor din România era mult, mult mai mic, dar dacă sunt asemenea speţe, cu siguranţă ANRE are tot dreptul să le analizeze şi să le sancţioneze exemplar. Din perspectiva Ministerului Energiei, noi sprijinim prosumatorii, am eliminat taxa pe soare, ne dorim să vedem cât mai mulţi prosumatori. Ne-am dori să vedem şi prosumatori cu capacităţi de stocare şi aceasta este discuţia cu domnul ministru Fechet de la Ministerul Mediului pentru viitoarele programe Casa Verde. Şi atunci ce ţine de minister noi vom face, să încurajăm prosumatorii şi întotdeauna cu mare atenţie la solicitările lor. E viitorul sistemului energetic descentralizat, digitalizat, decarbonizat”, a adăugat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.