Mobilizarea de război creează probleme de personal pentru importanta industrie rusească de petrol şi gaze

Industria rusească de petrol şi gaze a fost crucială pentru finanţarea invaziei din Ucraina, oferind Kremlinului fondurile de care are nevoie pentru a continua să lupte, însă tocmai această industrie crucială se confruntă cu un deficit de personal, pe măsură ce mobilizarea pentru război agravează o criză demografică mai veche, transmite Bloomberg.

Potrivit analiştilor şi companiilor de recrutare care lucrează pentru industria de petrol şi gaze, companiile energetice care odinioară ofereau cetăţenilor ruşi cele mai bune salarii şi şansa de a urma o carieră, trebuie acum să concureze pentru angajaţi cu armata şi cu producătorii de armament. Numai bonusul plătit la angajare pentru un soldat care luptă în Ucraina este echivalent cu salariul pentru aproape un an al unui lucrător obişnuit din industria de petrol şi gaze.

Criza de personal nu este un fenomen complet nou, având în vedere că Rusia se confruntă de aproape două decenii cu o diminuare a populaţiei active. Colapsul natalităţii în anii 1990 este la originea problemei, iar pandemia de Covid a creat noi dificultăţi, însă invadarea Ucrainei a agravat problema.

Potrivit unui studiu recent al Băncii Centrale a Rusiei, lipsa de personal afectează acum companii din toate sectoarele economiei. Chiar dacă industria de petrol şi gaze pare să continue să funcţioneze fără probleme, ar putea exista un impact pe termen lung.

„Deficitele de personal afectează chiar şi cele mai bogate industrii. Sectorul de petrol şi gaze îşi permite să atragă angajaţi graţie salariilor mari, însă statul concurează prin oferirea de contracte în armată”, a declarat Alexei Zakharov, preşedintele firmei de recrutare online Superjob.ru.

Firma rusă de consultanţă Kasatkin Consulting, fosta subsidiară din Moscova a grupului Deloitte, estimează că sectorul de petrol şi gaze din Rusia are în prezent un deficit de personal de aproximativ 40.000 de angajaţi. Numărul de anunţuri de angajare, postate online în primul trimestru al acestui an de industria de petrol şi gaze din Rusia, este cu 24% mai mare decât în perioada similară a anului trecut, şi în plus sunt căutaţi nu numai angajaţi cu pregătire în domeniu dar şi muncitori necalificaţi, arată datele platformei de recrutare hh.ru.

„Industria are locuri de muncă vacante pentru electricieni, şoferi, mecanici, sudori, maşinişti, muncitori necalificaţi, manageri de vânzări, ingineri şi personal de vânzări”, spune Anna Osipova, director de comunicare la hh.ru.

Industria de petrol şi gaze a fost mult timp cel mai generos angajator din Rusia, oferind salarii care depăşesc media naţională cu cel puţin două treimi, potrivit calculelor Bloomberg. În lunile ianuarie şi februarie, salariul mediu nominal pentru industria de petrol şi gaze a fost de aproximativ 125.200 de ruble (1.340 de dolari).

Însă o astfel de sumă nu mai poate concura cu ceea ce oferă armata rusă pentru soldaţii pe bază de contract. Pe lângă prima naţională plătită la semnarea contractului, de 195.000 de ruble, fiecare regiune din Rusia oferă la rândul său noilor recruţi o primă la semnarea contractului, astfel că aceştia pot primi în total chiar şi un milion de ruble.

„Concurenţa cu salariile din forţele armate şi complexul militar industrial a avut cu siguranţă un impact, asupra forţei de muncă disponibile pentru industria rusească de petrol şi gaze”, spune Dmitry Kasatkin, partener la Kasatkin Consulting.

În contexul în care salariile nu mai sunt suficiente pentru a atrage noi angajaţi, companiile ruseşti de petrol şi gaze, care deseori au operaţiuni în zonele îndepărtate din zona arctică, au început să ofere şi alte beneficii.

Potrivit anunţurilor postate pe hh.ru., un muncitor care lucrează undeva în Siberia sau Arctica se poate aştepta să primească „trei mese calde pe zi” şi controale medicale regulate plătite de angajator. Unii angajatori oferă chiar şi stimulente similare cu cele din epoca URSS precum „cadouri de Anul Nou pentru copii” şi vacanţe în staţiunile companiei.

Pentru a extinde baza de recrutare, unele companii au introdus şi o politică de tipul „vino cu un prieten şi te plătim”, oferind un bonus de 50 până la 100 de dolari pentru un nou angajat. Poate că, după standardele occidentale, suma nu este foarte mare însă în Rusia este suma minimă pe care o cheltuie o persoană timp de o lună pentru a-şi achiziţiona alimente.

Însă în ciuda tuturor acestor stimulente, industria de petrol şi gaze din Rusia nu reuşeşte să atragă tineri calificaţi. Asta forţează companiile să se îndrepte spre angajaţii în vârstă.

„Odinioară industria petrolieră încuraja oamenii să iasă la pensie la timp. Eşti aproape de vârsta de pensie? Ai aici o primă consistentă şi la revedere, să facem loc pentru tânăra generaţie. Acum companiile au eliminat aceste programe şi încurajează angajaţii să lucreze atâta timp cât pot”, spune Alexei Zakharov.