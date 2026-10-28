Bușoi: Există șanse ca unul dintre reactoarele de la Cernavodă să fie repornit la începutul lunii noiembrie

Unul dintre cele două reactoare de la Centrala Nucleară Cernavodă ar putea fi repornit la începutul lunii noiembrie, ceea ce ar contribui la reducerea presiunii asupra sistemului energetic, a declarat miercuri fostul secretar de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, la un eveniment de specialitate.

‘În această vară s-a adăugat o situație care a generat o presiune mare și care se va regăsi în prețurile din toamna și iarna acestui an și din primăvara anului viitor, și anume faptul că am fost obligați să închidem cele două reactoare de la Cernavodă, primul la sfârșitul lunii iulie, al doilea pe 13 august, și abia în aceste zile se zărește o luminiță la capătul tunelului. (…) Pe baza informațiilor publice din aceste zile, se pare totuși că, nu așa cum ne doream, în luna octombrie, ci la începutul lunii viitoare, există premise și șanse să fie redeschis măcar unul dintre cele două reactoare de la Cernavodă, ceea ce va mai calma puțin situația’, a afirmat Cristian Bușoi, la Energy Forum Ediția a XVI-a: Energia României: de la criză la avantaj economic.

Acesta a subliniat însă că repornirea unui reactor nu va determina automat o reducere a prețurilor la electricitate.

‘Nu va genera automat scăderi de prețuri, pentru că prețurile sunt relativ aliniate pe Piețele pentru Ziua Următoare (PZU), atât în regiune, cât și la nivel european. Și, cât timp o bună parte din electricitatea României se tranzacționează pe PZU și nu mergem către contracte pe termen lung, nu mergem către o altă filosofie pentru industrie și pentru marii furnizori de electricitate, lucrurile vor rămâne într-o oarecare volatilitate și vom rămâne influențați de prețurile din regiune și de prețurile europene’, a explicat fostul secretar de stat.

Referindu-se la situația prețurilor la energie, Bușoi a arătat că România nu înregistrează cele mai mari tarife la electricitate din Uniunea Europeană în termeni absoluți, ci doar atunci când acestea sunt ajustate la puterea de cumpărare.

‘Acum, dacă spunem că România are cel mai mare preț din Uniunea Europeană la energie, e un lucru puțin inexact. Putem afirma acest lucru doar pentru electricitate și doar dacă ajustăm prețul la puterea de cumpărare. Dacă facem această ajustare, da, putem vorbi de prețul cel mai mare ajustat la puterea de cumpărare la electricitate din Uniunea Europeană’, a precizat Cristian Bușoi.

Potrivit acestuia, în primul semestru din 2026, România s-a situat pe locul 9 în Uniunea Europeană în privința prețurilor absolute la electricitate pentru populație, în timp ce, pentru industrie, prețul mediu de aproximativ 110 euro/MWh în 2025 a fost ușor peste media europeană.

Fostul secretar de stat a evidențiat că prețurile ridicate la energie reprezintă o problemă la nivelul întregii Uniuni Europene, în contextul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

‘Problema este una europeană. Întreaga Uniune Europeană se confruntă acum cu o situație foarte dificilă în ceea ce privește prețurile ridicate la energie’, a afirmat Bușoi.

El a atras atenția că prețurile mari la electricitate afectează competitivitatea industriilor energo-intensive și contribuie la scumpirea produselor, cu efecte asupra inflației și puterii de cumpărare.

În ceea ce privește investițiile, Cristian Bușoi a arătat că proiectele private și dezvoltarea capacităților de producție ale prosumatorilor au contribuit la extinderea sistemului energetic, în timp ce investițiile companiilor de stat ar fi putut avansa într-un ritm mai rapid.

‘Suntem oarecum în întârziere și lucrurile puteau fi mult, mult mai accelerate, mai ales la nivelul companiilor de stat și la nivelul acțiunii instituțiilor publice, incluzând Ministerul Energiei’, a adăugat acesta.