„Cărți, Dulciuri și Flori”, afacerea pornită din pasiune care nu e nici librărie, nici florărie și nici cofetărie

Povestea „Cărți, Dulciuri și Flori” a început când Ioana Uretu și-a dat demisia dintr-o multinațională pentru a se întoarce „la origini”, în căsuța de la munte a străbunicii, unde a copilărit printre „mirosuri de tei, tufe de mentă, dulcețuri de trandafiri și șerbeturi de zmeură”. A început să facă prăjituri și să le ofere cu un buchet de flori și o carte bună, iar azi, după zece ani, conceptul creat de ea s-a transformat într-un business de succes și a devenit un reper pentru cei ce doresc să ofere cadouri aparte. „Ideea afacerii a pornit de la flori, pe care eu le consider cel mai delicat gest sau cadoul cel mai sincer pe care l-aş putea primi. Apoi au urmat dulciurile pentru care am dezvoltat o pasiune încă din copilărie, când am început să „fur” micile trucuri ale bunicii și să mă joc de-a cofetarul. Avându-le pe cele două, m-am gândit la o a treia componentă pentru a forma un cadou armonios – cartea”, dezvăluie fondatoarea Ioana Uretu. „Conceptul ‘Cărți, Dulciuri și Flori’ reprezintă acea variantă de cadou simplă și de efect, potrivită pentru acei prieteni, familie, colegi, parteneri de afaceri despre care știi că nu duc lipsă de nimic, dar cărora vrei să le smulgi câteva zâmbete”, continuă ea.

Ioana avea doar 23 de ani când și-a început drumul în complicata lume a antreprenoriatului. Și, chiar dacă la început nu știa ce înseamnă un business, „a furat” meserie de la cei din jur și și-a dus pasiunea la nivelul următor. „Planul era că voi deschide un business, însă a pornit inițial de la ideea de ‘hai să vedem ce se întâmplă’. Când am văzut că într-adevăr produsele mele erau apreciate, până am căpătat credibilitate și până ce oamenii au văzut că dulciurile acelea erau făcute de mâna mea, că nu era doar o idee expusă frumos a unei puștoaice care a plecat din multinațională și a creat o poveste despre bunica. Ulterior, businessul s-a extins pe mai multe divizii, exact cum am văzut de la început că va fi”, își amintește antreprenoarea, care spune și că una dintre cele mai mari provocări a fost educarea clienților. „Clientul nostru actual este cel care vine fizic în magazinul din Floreasca sau cel care preferă să cumpere online. Dar a fost nevoie și de educarea acestuia, mai ales pe partea de design floral. Noi am adus un stil nou pe piața românească, lejer, relaxat, deloc rigid, cu flori foarte flexibile și curgătoare, pe care clientul inițial nu l-a înțeles. Însă, după mai multe cursuri pe care le-am susținut și chiar și predat apoi în România, oamenii s-au familiarizat cu stilul nostru și l-au îmbrățișat”, spune Ioana Uretu.

„Cărți, Dulciuri și Flori” a pornit online, a crescut organic până la deschiderea unei locații fixe și se bucură acum de succes, însă au existat și momente de dezechilibru, recunoaște Ioana. „În business provocările apar mereu, și sunt multe și diverse – resursa umană pe care te poți baza e extrem de greu de găsit, forța de muncă calificată la fel, sistemul de taxare etc. Dar am trecut peste toate, am învățat din greșelile proprii, am experimentat, am analizat și am evoluat. Am evoluat mult alături de colegii mei. Cred foarte mult în lucrul în echipa, fiind cea mai importantă investiție pe care am făcut-o până la momentul actual și despre care cred că este esențială pentru a construi un business solid”, spune antreprenoarea.

„Cărți, Dulciuri și Flori” a pornit ca un concept de cadou, dar în timp s-a dezvoltat și în alte direcții: organizare de evenimente cu deserturi, organizare de evenimente florale, distribuție de deserturi în HoReCa și organizare de evenimente în locația proprie – workshop-uri, festivități, ședințe corporate, brunch-uri, evenimente de lansare de produse pentru branduri locale și internaționale sau, pur și simplu, cine private. Acum, Ioana Uretu spune că e gata să accepte o nouă provocare, lansarea unei categorii pentru copii. „Următorul punct pe lista mea este lansarea unei categorii pentru copii. Aceasta se numește `Universul Copiilor`, e deja prezentă pe site-ul nostru și acolo pot fi găsite dulciuri sănătoase pentru copii, fără zahăr, cadouri pentru aceștia, dar și toate accesoriile necesare unui eveniment pentru ziua creștinării unui copil, de exemplu”, încheie Ioana Uretu.