Casa Albă elimină taxele vamale aplicate anumitor produse canadiene, pe fondul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului

Administraţia Trump elimină o parte din tarifele de 50% aplicate produselor canadiene cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, după ce o candidată republicană într-o cursă electorală decisivă pentru Senat a declarat că a făcut presiuni pentru această schimbare, informează BBC.

Începând cu 30 octombrie, tarifele vor fi reduse pentru produse precum „plăci de placaj, anumite produse din hârtie, anumite utilaje şi echipamente frigorifice”, a anunţat vineri Casa Albă.

Senatoarea republicană Susan Collins, care se află într-o cursă strânsă pentru a-şi păstra mandatul în statul Maine, a anunţat prima dată aceste scutiri, afirmând că acestea vor ajuta sectorul agricol din statul său.

Statele Unite au impus o taxă de 50% asupra unor mărfuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari după ce negocierile comerciale dintre cele două ţări au eşuat în luna august.

Canada a impus o serie de contramăsuri împotriva tarifelor americane, despre care prim-ministrul Mark Carney a afirmat că sunt „necesare pentru a ne proteja lucrătorii”. Luna trecută, Carney a egalat tarifele americane „dolar cu dolar” după eşuarea negocierilor. Trump le impusese din cauza a ceea ce el a numit „tratament inegal” aplicat autovehiculelor, produselor lactate şi băuturilor alcoolice americane.

Casa Albă a declarat că, deşi tarifele vor fi eliminate pentru anumite produse, inclusiv unele lăzi şi cutii de ambalaj, acestea vor fi introduse pentru alte produse, precum covoarele şi „deşeurile”.

Aceasta a precizat că măsura reflectă „eforturile continue ale preşedintelui Trump de a apăra lucrătorii americani şi de a asigura un comerţ echitabil”.

„Preşedintele Trump continuă să abordeze tratamentul discriminatoriu aplicat de Canada comerţului american”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Matthew Middleton.

Într-o declaraţie pentru BBC, ministrul canadian al comerţului intern, Dominic LeBlanc, a afirmat: „În timp ce analizăm aceste ultime măsuri, Canada este pregătită să colaboreze în mod constructiv şi cu bună-credinţă pentru a ajunge la o relaţie comercială mai avantajoasă pentru ambele părţi, care să respecte interesele Canadei.”

Anunţul Casei Albe vine cu mai puţin de două săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, care vor determina dacă Partidul Republican al lui Trump sau democraţii vor controla Congresul, ceea ce va avea un impact asupra celor doi ani rămaşi din mandatul său.

Collins a declarat că a solicitat în repetate rânduri înalţilor oficiali ai administraţiei Trump scutiri de taxe vamale şi că va „continua să colaboreze direct cu oficialii administraţiei pentru a obţine scutiri suplimentare şi pentru a încuraja încheierea unui acord comercial mai amplu cu Canada, vecinul, aliatul şi cel mai mare partener comercial al nostru”.

Ea a scris pe X că scutirile de taxe vamale se refereau la produse „esenţiale pentru sectoarele agricole din Maine, inclusiv pentru producătorii de afine, cartofi, mere şi alge marine”.

Contracandidatul democrat al lui Collins, Troy Jackson, a răspuns: „Războaiele comerciale ale lui Trump au făcut viaţa mai grea şi mai scumpă pentru locuitorii din Maine. Susan Collins a permis acest haos, a votat pentru confirmarea persoanelor din spatele acestuia şi acum vrea să-şi asume meritul pentru că a adus un pahar cu apă ca să stingă focul.”

Statul Maine se învecinează cu provinciile canadiene New Brunswick şi Quebec. Economia sa, la fel ca cea a altor state de graniţă, este strâns legată de Canada, iar acestea au resimţit efectele războiului comercial care durează de luni de zile.

Deputatul din Michigan, Mike Rogers, tot republican, l-a îndemnat pe Trump să pună capăt impasului, după ce, timp de luni de zile, a susţinut această politică în spoturile publicitare difuzate recent în statul său, care depinde în mare măsură de comerţ.

Tot vineri, preşedintele Donald Trump a declarat că Canada „lucrează foarte intens” la un acord comercial cu SUA.

Carney, la rândul său, a afirmat că Canada este deschisă unui acord reciproc avantajos, dar este dispusă să aştepte.

„Am putea să-l semnăm chiar în această după-amiază dacă SUA ar fi de acord. Dacă va trebui să aşteptăm luni de zile sau chiar mai mult, sau să aşteptăm o altă administraţie, înainte ca un acord adecvat să intre în vigoare, vom face asta”, a declarat el vineri, potrivit postului de televiziune canadian CBC.

LeBlanc a confirmat joi că o delegaţie s-a întâlnit cu membrii Comitetului consultativ pentru relaţiile economice dintre Canada şi Statele Unite – a noua întâlnire din aprilie 2026. Membrii comitetului au discutat despre impactul continuu al tarifelor americane asupra Canadei.