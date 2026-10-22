CCR respinge sesizările PNL și USR cu privire la pierderea a două funcții de secretar în Biroul permanent al Camerei

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, joi, sesizările formulate de Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților în urma pierderii a două funcții de secretar în Biroul permanent.

Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins ca inadmisibilă sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii Camerei Deputaților 46/2026 privind alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

‘Susținerile autorilor sesizării vizează aspecte ce țin de negocierea locurilor de vicepreședinți, secretari și chestori de către liderii grupurilor parlamentare, negociere care se realizează cu respectarea principiului configurației politice a Camerei Deputaților. Examinarea modului concret în care fiecare lider de grup parlamentar tratează cu ceilalți lideri de grup parlamentar repartizarea locurilor de vicepreședinți, secretari și chestori pe fiecare sesiune parlamentară în parte nu intră în competența de soluționare a Curții Constituționale’, se precizează în comunicat.

Cu privire la criticile de neconstituționalitate, Curtea a stabilit că repartizarea locurilor în Biroul permanent depinde de elemente variabile, precum poziția negociată (vicepreședinte, secretar și chestor), sesiunile pentru care sunt negociate aceste poziții, sau intervalul de timp luat în considerare pentru determinarea configurației politice a Camerei Deputaților, care nu se reduce la respectiva sesiune parlamentară, ci trebuie apreciată global pe întreaga legislatură.

De asemenea, instanța constituțională a constatat că faptul că unii lideri ai grupurilor parlamentare sunt sau nu de acord cu repartizarea propusă este o chestiune de fapt, ce nu intră sub incidența controlului de constituționalitate, votul majoritar în plen fiind, astfel, hotărâtor.

Totodată, CCR spune că nemulțumirile autorilor sesizării cu privire la locurile alocate grupurilor parlamentare pe care aceștia le reprezintă pentru sesiunea septembrie-decembrie 2026 nu țin de constituționalitatea Hotărârii Camerei Deputaților nr.46/2026, astfel că soluționarea acestora excedează competenței Curții Constituționale.